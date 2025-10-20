Srbija magnet za Kirgistance

Vladajuća partija VMRO-DPMNE proglasila pobjedu nakon prvog kruga lokalnih izbora u Sjevernoj Makedoniji. Ukrajinski predsjednik 'spreman' da se sastane s predsjednicima Amerike i Rusije u Budimpešti. Poslušajte i priču zašto je Srbija posljednjih godina postala magnet za državljane Kirgistana.
Pogledajte / Poslušajte
-
17. oktobar/listopad, 2025.
Dok Zelenski traži Tomahavke, Tramp i Putin najavljuju novi sastanak
-
16. oktobar/listopad, 2025.
Kosovske bezbjednosne snage greškom u Sjevernoj Mitrovici, tvrdi Ministarstvo odbrane Kosova
-
15. oktobar/listopad, 2025.
EU traži konkretne reforme od Srbije, Crna Gora i dalje u ustavnoj neizvjesnosti
-
14. oktobar/listopad, 2025.
Predsjedništvo BiH nominovalo Trampa za Nobelovu nagradu za mir 2026.
-
13. oktobar/listopad, 2025.
Sprovodi se Trumpov mirovni sporazum za Izrael i Hamas
-
10. oktobar/listopad, 2025.
Hiljade Palestinaca vraća se na sjever Gaze, primirje stupilo na snagu