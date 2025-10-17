Dostupni linkovi

Dok Zelenski traži Tomahavke, Tramp i Putin najavljuju novi sastanak

Zbog čega BiH jedina na Zapadnom Balkanu blokira slobodno kretanje i da li Željka Cvijanović može biti vd. predsjednika RS? Da li građani Srbije osjećaju mjere Vlade za smanjenje cijena? Predsjednik Ukrajine želi rakete Tomahavk, a predsjednici SAD i Rusije najavljuju sastanak u Budimpešti.

