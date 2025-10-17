Dok Zelenski traži Tomahavke, Tramp i Putin najavljuju novi sastanak

Zbog čega BiH jedina na Zapadnom Balkanu blokira slobodno kretanje i da li Željka Cvijanović može biti vd. predsjednika RS? Da li građani Srbije osjećaju mjere Vlade za smanjenje cijena? Predsjednik Ukrajine želi rakete Tomahavk, a predsjednici SAD i Rusije najavljuju sastanak u Budimpešti.
16. oktobar/listopad, 2025.
Kosovske bezbjednosne snage greškom u Sjevernoj Mitrovici, tvrdi Ministarstvo odbrane Kosova
15. oktobar/listopad, 2025.
EU traži konkretne reforme od Srbije, Crna Gora i dalje u ustavnoj neizvjesnosti
14. oktobar/listopad, 2025.
Predsjedništvo BiH nominovalo Trampa za Nobelovu nagradu za mir 2026.
13. oktobar/listopad, 2025.
Sprovodi se Trumpov mirovni sporazum za Izrael i Hamas
10. oktobar/listopad, 2025.
Hiljade Palestinaca vraća se na sjever Gaze, primirje stupilo na snagu
9. oktobar/listopad, 2025.
Oštra retorika Beograda i Prištine nakon što je Kosovo nabavilo turske dronove