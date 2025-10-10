Hiljade Palestinaca vraća se na sjever Gaze, primirje stupilo na snagu

Izraelska vlada ratifikovala je sporazum o primirju i razmjeni talaca, čime je otvoren put za obustavu neprijateljstava u Gazi. Nobelovu nagradu za mir dobila venecuelanska političarka Maria Corina Machado.
-
9. oktobar/listopad, 2025.
Oštra retorika Beograda i Prištine nakon što je Kosovo nabavilo turske dronove
-
8. oktobar/listopad, 2025.
Sve više kineskih državljana na krijumčarskoj ruti Zapadnog Balkana
-
7. oktobar/listopad, 2025.
Crna Gora deo SEPA, niže provizije za građane i kompanije
-
6. oktobar/listopad, 2025.
U prevrtanju čamca u Srbiji poginuo državljanin Kine
-
3. oktobar/listopad, 2025.
Godinu dana nakon poplava, život stao u Donjoj Jablanici
-
2. oktobar/listopad, 2025.
Izrael presreo međunarodnu humanitarnu flotilu za Gazu