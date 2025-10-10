Dostupni linkovi

Hiljade Palestinaca vraća se na sjever Gaze, primirje stupilo na snagu
Izraelska vlada ratifikovala je sporazum o primirju i razmjeni talaca, čime je otvoren put za obustavu neprijateljstava u Gazi. Nobelovu nagradu za mir dobila venecuelanska političarka Maria Corina Machado.

