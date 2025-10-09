Dostupni linkovi

Oštra retorika Beograda i Prištine nakon što je Kosovo nabavilo turske dronove

Oštra retorika Beograda i Prištine nakon što je Kosovo nabavilo turske dronove
Oštra retorika Beograda i Prištine nakon što je Kosovo nabavilo turske dronove

Počela primena američkih sankcija prema Naftnoj industriji Srbije, Vučić najavio tešku situaciju po Srbiju i njene građane. Hrvatska zainteresovana za kupovinu NIS-a. Tramp izjavio da su Izrael i Hamas potpisali prvu fazu sporazuma o Gazi. Sarajlije pesmom odale počast Halidu Bešliću.

