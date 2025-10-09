Oštra retorika Beograda i Prištine nakon što je Kosovo nabavilo turske dronove

Počela primena američkih sankcija prema Naftnoj industriji Srbije, Vučić najavio tešku situaciju po Srbiju i njene građane. Hrvatska zainteresovana za kupovinu NIS-a. Tramp izjavio da su Izrael i Hamas potpisali prvu fazu sporazuma o Gazi. Sarajlije pesmom odale počast Halidu Bešliću.
Pogledajte / Poslušajte
-
8. oktobar/listopad, 2025.
Sve više kineskih državljana na krijumčarskoj ruti Zapadnog Balkana
-
7. oktobar/listopad, 2025.
Crna Gora deo SEPA, niže provizije za građane i kompanije
-
6. oktobar/listopad, 2025.
U prevrtanju čamca u Srbiji poginuo državljanin Kine
-
3. oktobar/listopad, 2025.
Godinu dana nakon poplava, život stao u Donjoj Jablanici
-
2. oktobar/listopad, 2025.
Izrael presreo međunarodnu humanitarnu flotilu za Gazu
-
1. oktobar/listopad, 2025.
U znak počasti za 16 žrtava nesreće u Novom Sadu 16 minuta tišine