Dostupni linkovi

Sve RFE/RL stranice
UŽIVO
logotip stranice logotip stranice
Prethodni Naredni
Vanredno

Aktuelno na RSE
Slušajte
Aktuelno na RSE

Slušajte

YouTube Music Spotify YouTube Pratite

Kosovo traži izručenje optuženih za Banjsku, u Srbiji bakljada u čast napadača

Kosovo traži izručenje optuženih za Banjsku, u Srbiji bakljada u čast napadača
Embed
Kosovo traži izručenje optuženih za Banjsku, u Srbiji bakljada u čast napadača

No media source currently available

0:00 0:29:59 0:00
Direktan link

Dvije godine od napada u Banjskoj, kada su ubijeni kosovski policajac i tri srpska napadača. Političari u BiH da urade najbolje za građane, ne za sebe, poručila komesarka za proširenje EU. Srbija u fokusu istrage u Moldaviji o navodnoj ruskoj obuci za izazivanje nereda uoči izbora.

Pogledajte / Poslušajte

Pogledajte sve epizode
XS
SM
MD
LG