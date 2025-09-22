Trump i hiljade okupljenih odali počast Charlieju Kirku

Oproštaj Donalda Trampa od Čarlija Kirka "američkog heroja i mučenika". Portugal priznao nezavisnost Palestine, i svrstao se u preko 150 zemalja svijeta. Evrokomesarka Marta Kos u posjeti BiH. U Hagu svjedoči bivši savjetnik NATO-a u odbrani Hašima Tačija. U Crnoj Gori ljekovi poskupili 15 odsto.