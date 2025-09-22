Trump i hiljade okupljenih odali počast Charlieju Kirku

Oproštaj Donalda Trampa od Čarlija Kirka "američkog heroja i mučenika". Portugal priznao nezavisnost Palestine, i svrstao se u preko 150 zemalja svijeta. Evrokomesarka Marta Kos u posjeti BiH. U Hagu svjedoči bivši savjetnik NATO-a u odbrani Hašima Tačija. U Crnoj Gori ljekovi poskupili 15 odsto.
-
19. septembar/rujan, 2025.
Davor Pranjić preuzeo dužnost predsednika RS-a
-
18. septembar/rujan, 2025.
Treći dan štrajka glađu dela pritvorenika u Crnoj Gori
-
17. septembar/rujan, 2025.
Završeno svedočenje bivšeg zvaničnika SAD-a o Oslobodilačkoj vojsci Kosova
-
16. septembar/rujan, 2025.
Kineski disident Bo Hui u SAD u strahu zbog bekstva dvojice stranih državljana iz Srbije
-
15. septembar/rujan, 2025.
Tači nije imao punu kontrolu nad OVK, svedočio Rubin u Hagu
-
12. septembar/rujan, 2025.
Američke vlasti otkrile identitet osumnjičenog za ubistvo Kirka