Završeno svedočenje bivšeg zvaničnika SAD-a o Oslobodilačkoj vojsci Kosova

Bivši pomoćnik državnog sekretara SAD James Rubin danas je završio svedočenje u korist odbrane bivših vođa Oslobodilačke vojske Kosova u Specijalnom sudu u Hagu. Rubin je tokom drugog dana svedočenja rekao da je petogodišnji pritvor Hašima Tačija i još trojice optuženih nepravedan.
