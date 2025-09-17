Završeno svedočenje bivšeg zvaničnika SAD-a o Oslobodilačkoj vojsci Kosova

Bivši pomoćnik državnog sekretara SAD James Rubin danas je završio svedočenje u korist odbrane bivših vođa Oslobodilačke vojske Kosova u Specijalnom sudu u Hagu. Rubin je tokom drugog dana svedočenja rekao da je petogodišnji pritvor Hašima Tačija i još trojice optuženih nepravedan.