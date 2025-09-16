Kineski disident Bo Hui u SAD u strahu zbog bekstva dvojice stranih državljana iz Srbije

Podignuta optužnica protiv Gorana Vesića i još 12 osoba zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu. Novi masovni napadi Izraela na grad Gazu. Vlasti Republika Srpska planiraju da iskrče šumu u vlasništvu BIH, kako bi izgradili gasovod. Zašto opada poverenje građana Crne Gore u EU. Umro Robert Redford.