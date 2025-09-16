Kineski disident Bo Hui u SAD u strahu zbog bekstva dvojice stranih državljana iz Srbije

Podignuta optužnica protiv Gorana Vesića i još 12 osoba zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu. Novi masovni napadi Izraela na grad Gazu. Vlasti Republika Srpska planiraju da iskrče šumu u vlasništvu BIH, kako bi izgradili gasovod. Zašto opada poverenje građana Crne Gore u EU. Umro Robert Redford.
15. septembar/rujan, 2025.
Tači nije imao punu kontrolu nad OVK, svedočio Rubin u Hagu
12. septembar/rujan, 2025.
Američke vlasti otkrile identitet osumnjičenog za ubistvo Kirka
11. septembar/rujan, 2025.
Slovenija zabranila ulazak Dodiku, obrazloženje tajno
10. septembar/rujan, 2025.
Prvi put ruski dronovi oboreni iznad članice NATO-a, u Poljskoj
9. septembar/rujan, 2025.
Katar osudio napad Izraela na lidere Hamasa u Dohi
8. septembar/rujan, 2025.
Šest mrtvih u pucnjavi, koju izraelska policija smatra terorističkim napadom