Centralna izborna komisija BiH u četvrtak odlučuje o izborima za predsednika RS

U BiH zakazana je sednica na kojoj će se odlučivati o raspisivanju i prevremenih izbora za predsednika RS nakon što je Miloradu Dodiku oduzet mandat zbog pravosnažne presude Suda BiH. Dok Dodikova stranka najavljuje da neće izaći na izbore, opozicija pravi planove za svog kandidata.
