Konsultacije u Savetu bezbednosti o Bosni i Hercegovini nakon što je Dodiku oduzet mandat

Iz Kremlja navode da će se Putin i Tramp sastati u narednim danima, Rusija i Ukrajina nastavile napade dronovima. Stupile na snagu nove američke carine, za države Zapadnog Balkana od 10 do 35 posto. Osim gladi Palestinci u Pojasu Gaze imaju i ozbiljnu krizu s vodom.
Pogledajte / Poslušajte
-
6. avgust/kolovoz, 2025.
Izborna komisija BiH oduzela mandat Dodiku, on najavio referendum u RS
-
5. avgust/kolovoz, 2025.
Dodik kod Orbana, Izborna komisija BiH o prestanku njegovog mandata u sredu
-
4. avgust/kolovoz, 2025.
Dodikova stranka pozvala na 'vladu nacionalnog jedinstva' u RS
-
1. avgust/kolovoz, 2025.
Milorad Dodik pravosnažno osuđen
-
31. juli/srpanj, 2025.
Kanada namjerava da prizna palestinsku državu u septembru
-