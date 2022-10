Opozicija traži novo brojanje glasova u Republici Srpskoj

Predstavnici Srpske demokratske stranke (SDS) i Partije demokratskog progresa (PDP), opozicionih stranaka u Republici Srpskoj, predali su Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine zahtjev za ponovno brojanje glasova u ovom entitetu.

"Riječ je o oko stotinu nepravilnosti i preko 65.000 glasova koji su po nama zloupotrijebljeni i kojima se prekraja izborna volja građana. Vjerovatno je to i više od 65.000 glasova", kazao je predsjednik PDP-a Branislav Borenović.

Trivić: "Ratno stanje" na biralištima

On je ocijenio da je "nevjerovatna razlika od preko 25.000 glasova u Doboju, Zvorniku i Prijedoru" i da su "skoro 10.000 glasova dobili gotovo nepoznati kandidati", u odnosu na ono što su od svojih posmatrača dobili u izbornoj noći, a da je njihov kandidat dobio nula glasova.

"Treba da se ustanovi da li su te nule namjerno stavljene. Nema nijednog primjera da je vlast oštećena", kazao je Borenović.

Jelena Trivić, koja je bila njihova kandidatkinja za predsjednicu Republike Srpske, kazala je da je na brojnim biračkim mjestima bilo "ratno stanje".

"Vidjeli ste samo jedan snimak gdje upadaju batinaši i nasrću na promatrača koji se nije povukao. Koliko je ljudi koji su se povukli jer su morali bježati. Na biračkim mjestima je bilo žena na koje je neko nasrtao. Sve ćemo prijaviti i tužiti. Borit ću se do kraja, ne da ja budem predsjednik Republike (Srpske) već da dobijemo istinu", kazala je Trivić.

Dodik: Nerealan zahtjev opozicije

''Mi smo pobijedili i to je dokaz da je ova koalicija vodila ispravnu politiku, i to je volja naroda", rekao je u Banjaluci lider SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka vladajuće koalicije u RS.



On je time odbacio navode opozicije o izbornoj krađi, koja je danas svoje sumnje predala Centralnoj izbornoj komisiji sa zahtjevom za ponovno brojanje glasova i ponavljanje izbora za predsjednika RS.



"Mi bez obzira što mislimo da Centralna izborna komisija i nije imala legitimitet kakav ima, sada se naravno brinemo o tome da li će to biti zloupotrebljenou politički-kalkulantskim razlozima koji bi mogli dovesti određene stvari u neku situaciju'', kazao je Dodik



On je napomenuo i da će poštovati zakone, te dodao da novo prebrojavanje mora biti u skladu sa zakonom.



''Ono što se javno špekuliše jeste broj nevažećih listića. Ja želim da kažem da na poziciji predsjednika RS imaju dvije kategorije - jedna je nevažeći prazni listići , njih je oko 19 hiljada. A nevažeći iz drugih razloga je 14 hiljada. I time se ne može eliminisati razlika i razgovarati o nečemu što vodi ka poništenju izbora'', poručio je Dodik



On je istakao da je poništenje izbora "nerealan zahtjev" i da od toga treba odustati. Dodik je odbacio i špekulacije o miješanju Srbije i njenih vlasti u izborni proces.



''Pokušaji da špekulišu razne priče o ovom ili onome odbacujemo. Veoma je bila korektna uloga Srbije u ovome svemu što se dešavalo, i drugih zemalja. Mislimo da treba prestati špekulisati sa bilo kakvim pitanjima na tu temu'', zaključio je Dodik.

Pobjedu slavili i vlast i opozicija

Proteklih dana je ova opoziciona koalicija, koja okuplja Partiju demokratskog progresa (PDP), Srpsku demokratsku stranku (SDS) i Listu za pravdu i red, osporavala rezultate izbora.

Tvrdili su da su pokradeni glasovi Jelene Trivić, njihove kandidatinje za predsjednika Republike Srpske.

"SDS i PDP traže od CIK-a BiH otvaranje vreća i ponovno prebrojavanje glasova za predsjednika Republike Srpske, Narodnu Skupštinu Republike Srpske, i Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine", najavljeno je u utorak, 4. septembra na službenoj stranici SDS-a.

Branislav Borenović, predsjednik PDP-a, najavio je 4. oktobra da koalicija planira na osnovu podataka iz novog brojanja glasova, evetualno tražiti i poništavanje izbora za Predsjednika Republike Srpske.

Jelena Trivić je sa svojim timom slavila pobjedu tokom izborne noći 2. oktobra. Pobjedu je te noći slavio i Milorad Dodik, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata i aktuelni član Predsjedništva Bosne i Heregovine.

Prema posljednjim zvaničnim rezultatima Centralne izborne komisije (CIK) BiH, Milorad Dodik je dobio 277.703 glasa, dok je njegova protukandidatkinja Jelena Trivić osvojila 249.595 glasova.

Sve o glasanju i izborima na koje je izašlo 1,6 miliona glasača ili 50 posto možete pročitati na blogu Radija Slobodne Evrope.

Opozicija pozvala na proteste

Trivić i tri opozicione stranke su 4. oktobra pozvali građane da izađu na proteste u Banjaluci u četvrtak, 6. oktobra, zbog "brutalne izborne krađe".

Građane su pozvali da se u 18:00 sati okupe u parku Mladen Stojanović, nekon čega će okupljeni šetati do Trga Krajine u centru Banjaluke.

"Pozivamo sve građane da u slobodnoj Banjaluci se okupimo u četvrtak u 18 časova u parku Mladen Stojanović, odakle ćemo protestnom šetnjom doći do Trga Krajine u Banjaluci i obratiti se građanima", najavio je Borenović, predsjednik PDP-a.

Na proteste je putem svog bloga pozvao i Nebojša Vukanović, predsjednik Liste za pravdu i red.

"Neviđena drskost i krađa glasova i prekrajanje izborne volje naroda širom Republike Srpske prešla je sve granice, i jedini odgovor je bunt i protest, pritisak na Centralnu izbornu komisiju BiH i druge institucije da rade svoj posao, spriječe zloupotrebe i kriminal neviđenih razmjera", napisao je Vukanović 4. oktobra.

Dodao je da je nevjerovatno da se ni nakon dva dana ne znaju rezultati glasanja oko 600.000 birača, te to govori mnogo o izbornom procesu.

Šta pokazuju do sada prebrojani glasovi?

Centralna izborna komisije BiH je posljednje rezultate opštih izbora objavila 4. otobra, i oni se nisu nisu mnogo razlikovali u odnosu na dan ranije.

U utrci za mjesto predsjednika Republike Srpske vodi Milorad Dodik, kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) sa osvojenih 48,36 posto glasova. Za ovu poziciju je CIK prebrojao skoro 92 posto glasova.



Jelena Trivić je na osnovu preliminarnih rezultata dobila 43,27 posto.

Za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine u do sada prebrojani glasovi sa oko 83 posto biračkih mjesta, a najviše glasova su dobile Stranka demokratske akcije (SDA) i SNSD.



Za Narodnu skupštinu Republike Srpske je, na osnovu 84 posto obrađenih glasačkih mjesta, najviše glasova dobio je SNSD. Slijedi Srpska demokratska stranka (SDS), pa PDP.



Za Parlament Federacije BiH sa 79,42 posto obrađenih glasačkih mjesta najviše glasova dobila je SDA, zatim hrvatski blok koji predvodi HDZ BiH, dok je treća Socijaldemokratska partija (SDP).



Nepromijenjeni su i rezultati koji se odnose na skupštine 10 kantona u Federaciji BiH, na osnovu 76,93 posto obrađenih biračkih mjesta.



U Kantonu Sarajevo u neznatnoj prednosti je Stranka demokratske akcije (SDA) sa 18,79 posto glasova, a slijedi Narod i pravda sa 18,60 posto glasova, te Socijaldemokratska partija (SDP) sa 15,53 posto.

Ko je pobijedio u utrci za člana Predsjedništva BiH?

U Predsjedništvo BiH je kao predstavnik bošnjačkog naroda ušao socijaldemokrata Denis Bećirović, umjesto kandidata najjače bošnjačke stranke Bakira Izetbegovića.



Bećirović je bio kandidat ujedinjene opozicije "Ujedinjeni za slobodnu Bosnu i Hercegovinu".



Željka Cvijanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) osvojila je najviše glasova iz Republike Srpske za člana Predsjedništva BiH.



Prema rezultatima CIK-a za Predsjedništvo BiH više glasova ima kandidat Demokratske fronte (DF) Željko Komšić ispred kandidatkinje Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Borjane Krišto.



Cvijanović i Bećirović su prvi put izabrani u Predsjedništvo BiH, dok će Komšiću ovo biti četvrti mandat.



Nepravilnosti tokom izbora

Tokom izbornog dana, u nedjelju, 2. oktobra, je Koalicija "Pod lupom" zabilježila 83 teže izborne nepravilnosti. Najveći broj se odnosi na proces glasanja, pomoć pri glasanju, nagovaranje na glasanje, porodično glasanje, pomaganje pri glasanju bez prateće dokumentacije, i pritiske na birače.

Na biračkom mjestu u Hozićima, mjestu u Novom Gradu, uhapšeno je pet osoba iz biračkog odbora zbog sumnje na krivično djelo izborna prevara.

Tužilaštvo BiH je navelo da su ove osobe donijele veliku količinu popunjenih izbornih listića na ovo biračko mjesto.

Tužiteljstvo i SIPA primili su 27 prijava građana na izborni proces.

U Sarajevu, Banjaluci, Mostaru i Tuzli zaprimljene su prijave građana ili institucija, koje su se odnosile na narušavanje javnog reda i mira na biračkim mjestima, navode o izbornim neregularnostima koje su se odnosile na moguća kaznena djela, kao i različite događaje i incidente vezane za izborni proces, saopšteno je.

Prijave su se odnosile na biračka mjesta na području Mostara, Bosanskog Novog / Novog Grada, Sarajeva, Živinica, Tuzle, Zvornika, Zenice, Tomislav Grada i drugih mjesta.