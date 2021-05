Stanivuković najavio rušenje restorana Dodikove ćerke

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković u petak, 28. maja najavio je rušenje restorana Agape u Banjaluci, koji je u vlasništvu Gorice Dodik, kćerke predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika.

„Agape je nelegalan i izdaćemo rješenje i o rušenju Agapea. Zamislite da u centru Banjaluke godinama stoji kompletna terasa, sa svim popratnim objektima, skladištima, terasama, tendama i šankovima koja je potpuno nelegalna i to godinama. To niko godinama nije vidio, ni naša inspekcija ni ova ni ova. To je sramotno. Pogledajte u kakvoj mi državi živimo. Želimo da rušimo temelje privatne države“,poručio je Stanivuković novinarima u Banjaluci.

Agape se nalazi na vrhu robne kuće “Boska”.

Stanivukoviću je na twiteru u petak odgovorila Gorica Dodik tvrdeći da je prostor u kome se nalazi Agape legalan.

“U projektu je ucrtana bašta, za koju Vi tvrdite da je nelegalna. Vi u medijima pokušavate predstaviti po milioniti put Vašu laž kao istinu, u nadi da će to proći bez reakcije, pominjući članove porodice Dodik da dobijete na značaju”, napisala je Gorica Dodik.

Draško Stanivuković u petak 28. maja, predao je i krivičnu prijavu protiv glavnog republičkog i urabinističko-građevinskog inspektora Republike Srpske (RS, jedan od dva entiteta u Bosni i Hercegovini) zbog slučaja „Kajak“.

Stanivuković navodi da je prijava samo slijed kojim se pokazuje da Grad ne odustaje od rušenja nelegalnog objekta. Najavio je i da će već u petak početi rušenje nelegalnog parkinga, izgrađenog preko puta Kajaka, gdje će početi gradnja “parka protiv kriminala i privatne države”.

Kajak je ugostiteljski objekat na obali Vrbasa koji je izgrađen bez građevinske dozvole na gradskom zemljištu, koji je je u vlasništvu porodice tajkuna Mile Radišića, inače kuma Milorada Dodika.

Po nalogu gradske inspekcije, u martu je nelegalni objekat ograđen trakom i zatvoren, a gradonačelnik je tada najavio rušenje Kajaka. U međuvremenu je Republička inspekcija poništila rješenja gradske inspekcije, zaustavila najavljeno rušenje, te naredila skidanje trake.

„Danas imamo situaciju da republička inspekcija naređuje gradskoj inspekciji skidanje trake sa nelegalnog objekta na gradskoj imovini zato što je neko nečiji kum, da li je on Radišić ili neko drugi. To je presedan, to nije normalno i protiv svih tih ljudi biće predane krivične prijave“, rekao je Stanivuković u petak.

Vlasnici nelegalnog objekta tvrde da je gradnja Kajaka počela 2018. godine u periodu kada je još bila moguća legalizacija bespravnih objekata. No, u gradskoj upravi tvrde da je Kajak izgrađen kasnije, te da po nekoliko osnova treba biti srušen.

Zakonom o legalizaciji RS definisano je da se ne mogu legalizovati objekti građeni poslije 2018. godine.

Od 20. maja ispred Kajaka su parkirana i dva bagera.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković je 24. decembra preuzeo upravljanje Banjalukom od svog prethodnika Igora Radojičića, te odmah po preuzimanju funkcije formirao "Tim za reviziju", s ciljem da se utvrde nezakonitosti u Banjaluci.