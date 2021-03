Stanivuković: U svim izvještajima je porodica Dodik

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković predstavio je u ponedjeljak (8.mart) treći izvještaj Tima za reviziju o radu prethodne gradske vlasti, u kome je, kako kaže “Ovo postala privatna država koju su povezana lica opustošila”.

U Izvještaju je najviše bilo riječi o sumnjivim poslovima u gradskom preduzeću “Akvana” koje posluje sa minusom od 10 miliona maraka (više od pet miliona evra).

Stanivuković je naveo da to preduzeće, samo jednoj firmi “Novoteks” duguje 2,2 miliona maraka (više od 1,1 milion evra), te optužio bivše rukovodstvo da je napravljen fiktivni dug koji je i pred sudom prihvaćen bez žalbe.

“Sada moramo da platimo ceh fiktivinih računa i duga. Imamo ogormne račune za obezbjeđenje koje su nerealne, ali se niko nije žalio i direktor je to sve potpisivao i pitanje je da li je moguće to osporiti kada je on potpisao”, rekao je Stanivuković.

U Akvani je, prema Stanivukovićevim riječima, “nestao” i kompletan “ekspress restoran” koji je postojao 2018. godine.

“Prema inventurnom listu navodi se da Aquana ima ekspresni restoran, ali mi po novom popisu toga nemamo. Plaćen preko 90.000 maraka (45 hiljada evra). Posljednji put viđen 2018. godine i direktor ne zna da li on tako izgleda jer ga nikada nije vidio. Jedino ostala pecana koja se iz zida ne može ištemati. Ovo je neviđeni kriminal”, navodi Stanivuković.

Tim za reviziju utvrdio je, tvrdi Stanivuković i nepravilnosti u sanaciji krova na Banskom dvoru, čija je obnova koštala više od 600 hiljada maraka (više od 300 hiljada evra).

“On je pokrpljen, lijepljen, sve samo ne krov jednog spomenika kulture plaćenog 610 hiljada maraka. Nema tehnički prijem, nema upotrebnu dozvolu. Snjegobrani su plaćeni po metru dužnom 180 maraka, a realna cijena je 3,60 KM. Parapropusnu foliju dva puta napalatili, nema vatrozaštitnog premaza ... Ovaj krov nije energetski efikasan i nije ugrađena termoizolacija. Neko je pokušao i uspio ukrasti na krovu”, kaže je Stanivuković.

Istovremeno, navodi gradonačelnik, skinut je i nestao stari bakarni krov vrijedan više od pedeset hiljada evra.

Stanivuković je za četvrtak 11. mart najavio ograđivanje ugostiteljskog objekta Kajak u vlasništvu porodice Mile Radišića, dugogodišnjeg saradnika i kuma predsjedavajućeg Predsedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika.

“Ministarstvo (Ministarstvo za urbanizam i građevinarstvo Republike Srpske) ne može da štiti i ne odgovori da to nije osnovano. To je gradsko zemljište i tu je predviđeno zelenilo i niko nema pravo mimo regulacionog plana na gradskom zemljštu graditi objekat. Traku kojom će biti ograđen objekat postavit ćemo u četvrtak. Danas će dobiti neko od porodice Radišić obavijest i taj objekat neće moći raditi do konačnog rušenja” poručio je Stanivuković.

Objekat je, navodi Stanivuković, izgrađen bespravno na gradskom zemljištu i nema prava na legalizaciju.

Mile Radišić je inače krajem 2013. godine osuđen na tri godine zatvora zbog malverzacija u kupovini preduzeća Medicinska elektronika, čime je oštetio bh. entitet Republika Srpska za više od milion maraka. Na izdržavanje kazne javio se 18. novembra 2015. godine, i to nakon što je skoro devet mjeseci bio u bjekstvu, pretpostavlja se u Srbiji. Zatvorsku kaznu nije odslužio do kraja, jer je zbog dobrog vladanja pušten na prijevremenu slobodu.

Stanivuković je rekao i da se iz dosadašnjih izvještaja Tima za reviziju da zaključiti kako je većina uočenih nepravilnosti u vezi sa osobama bliskim porodici lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata i predsjedavajućem BiH Predsjedništva Miloradom Dodikom.

“Kada smo krenuli da hvatamo ilegalne bilborde, uhvatili smo Dodikovog sestrića, kada smo krenuli da hvatamo ilegalne ugostiteljske objekte, uhvatili smo Dodikovog kuma, kada smo krenuli češljati neosnovane tendere, mnogo skupe, uhvatili smo njegovog sina. U svim izvještajima je porodica Dodik i neizostavna Akvana”, istakao je Stanivuković.

Novoizabrani gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković 24. decembra preuzeo je upravljanje Banjalukom od svog prethodnika Igor Radojičića. Odmah nakon preuzimanja funkcije, Stanivuković je formirao "Tim za reviziju", s ciljem da se utvrde nezakonitosti u Banjaluci.