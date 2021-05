Hrvatski predsjednik Milanović: Ne mogu nuditi garanciju bivšem predsjedniku Kosova Hashimu Thaçiju

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović demantirao je pisanje medija u Srbiji kako je nudio garancije Hagu kako bi se haškom optuženiku Hašimu Thaçiju omogućilo da se brani sa slobode.

“To je nemoguće. Ne mogu dati takvu garanciju, jer to nije moja ovlast”, kazao je u odgovoru na novinarsko pitanje tijekom posjete Sisku u srijedu, 5. svibnja.

On je podsjetio da je već prigodom podizanja optužnice protiv Thaçija rekao da o njoj misli “sve najgore”. On je ocijenio da je optužnica protiv Thaçija način da se "upropasti regiju".

“Sada će mi to vjerojatno netko u beogradskoj čaršiji zamjeriti, ali ja nisam neprijatelj Srba, niti sam bio, niti ću to ikada biti. Naprosto smatram da je to štetočinluk. Thaçija je trebalo davno optužiti ili ostaviti na miru, jer neki ljudi iz Beograda prolaze lišo (nedirnuti op.a.),” poručio je Milanović.

Milanović je naveo i da je uvjeren da će Thaçi zbog “ničim dokazanih” navoda u izvješću Vijeća Europe o navodnom trgovanju organima vjerojatno dočekati starost pred tim sudom.

“U tom smislu smatram da je to jedan štetočinluk, ali da sam nudio bilo kakva jamstva – ne, ni ne mogu to nuditi. To je naprosto nemoguće. I da jesam govorio, ja to ne mogu,” kazao je Milanović.

Naveo je i kako Hrvatska ne bi napravila ni ono što je napravila Mađarska kao članica EU – da da azil bivšem makedonskom premijeru Nikoli Gruevskom, koji je 2018. godine pobjegao u Mađarsku da ne mora odslužiti zatvorsku kaznu zbog korupcije od dvije godine.

Specijalni sud u Hagu za istragu zločina tijekom rata na Kosovu u listopadu prošle godine podigao je optužnice protiv Hašima Thaçija, Kadrija Veselija, nekadašnjeg predsjednika Skupštine Kosova, Redžepa Selimija, nekada lidera poslaničke grupe pokreta Samoopredljenje, i Jakupa Krasniqija, takođe nekada predsednika Skupštine. Terete se za ratne zločine počinjene tokom 1998. i 1999. godine u vreme sukoba na Kosovu.

Svi se oni nalaze u pritvoru u Hagu od studenog prošle 2020. godine, gde su u međuvremenu negirali krivicu po tačkama optužnice.