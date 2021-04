Lajčak: Sporazum moguć i za nekoliko meseci ako ima političke volje u Beogradu i Prištini

Izaslanik Evropske unije (EU) za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da je sporazum "tehnički apsolutno ostvarljiv u roku od nekoliko meseci, ako dve strane to žele... imaju političku volju" i predočio da članice Unije očekuju da se bez odlaganja nastavi dijalog i "ostvari brz napredak u pregovorima o sveobuhvatnom sporazumu".



U intervjuu za agenciju Beta Lajčak je naglasio da čelnici i u Prištini i u Beogradu za to moraju "uložiti napore i politički kapital", imati političku volju i odvažnost, kao i "mandat od naroda, a to znači poverenje, podršku i razumevanje svojih naroda za pitanja o kojima se pregovarai za teške odluke koje predstoje".

"Pitanja o kojima se razgovara, brzina i napredak zavise od volje dve strane, a EU je tu da zajamči da će sve o čemu se postigne sporazum biti u skladu s međunarodnim pravom, vrednostima i normama EU," rekao je Lajčak.



Države članice EU očekuju neodložni nastavak i brz napredak ka sporazumu, "s tim da istovremeno svi dosad postignuti sporazumi budu uvaženi i sprovedeni", istakao je Lajčak i podvukao da se sporazumom "moraju naći postojana rešenja za otvorena pitanja i doprineti stabilnosti celog Zapadnog Balkana".



Na pitanje Bete šta očekuje od nastavka dijaloga ako srpski predsednik Aleksandar Vučić stavlja do znanja da je uslov bez kojeg nema pregovora to da se sprovede ključna odredba Briselskog sporazuma o formiranju Zajednice srpskih opština s izvršnim ovlašćenjima, dok kosovski premijer Aljbin (Albin) Kurti to odbija i kaže da je glavno pitanje nestalih lica, a da je prvo načelo za dijalog s Beograd da se mora prihvatiti nezavisnost Kosova, Lajčak je rekao da je EU posrednik, a da napredak zavisi od dve strane.



"EU je posrednik u dijalogu Beograd-Priština iz jednostavnog razloga, a to je da obezbedi da Kosovo i Srbija napreduju svojim putevima ka Evropi, ali pitanja o kojima se raspravlja, brzina i napredak zavise od volje dve strane. EU je tu, dakle, da zajamči da će sve o čemu se postigne sporazum biti u skladu s međunarodnim pravom, vrednostima i normama EU, dok je istovremeno istina da države-članice EU očekuju da se dijalog neodložno nastavi i da dve strane ostvare brz napredak u pregovorima o Sveobuhvatnom sporazumu, tako da ujedno svi raniji sporazumi moraju biti uvaženi i sprovedeni", rekao je.



Lajčak je naveo da smatra da je njegovo ključno ostvarenje tokom godine u svojstvu specijalnog izaslanika za dijalog Beograd-Priština i druga regionalna pitanja to što je došlo do obnove dijaloga u julu 2020, posle prekida od 20 meseci.



"To nije bilo lak zadatak, a mi smo takođe uspeli u tome da se tom procesu postavi jasan okvir, a to je postizanje sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa izmedju Kosova i Srbije...u skladu s međunarodnim pravom i tekovinama, uz postojana rešenja za otvorena pitanja".

Na pitanje kako gleda na svoje napore da pospeši dobrosusedske odnose, pomirenje i jasnije sagledavanje na Zapadnom Balkanu onog što EU čini da podrži region ka približavanju Uniji, Lajčak je odgovorio da je on, uprkos krizi oko pandemije uspeo da dođe u region, ali "kad je reč o uočavanju u javnosti regiona kakva je uloga EU, to se još ne shvata valjano".



Evropski zvaničnik je skrenuo pažnju na to da je skoro zaprepašćujuće da EU jeste najvažniji trgovinski partner, investitor, davalac finansijske pomoći i podrške, a da se to u regionu ne uočava ".



"Ispada da samo po sebi dolazi da EU gradi puteve, železnice i autoputeve, pomaže reforme, ulaže u društveni i ekonomski razvoj, zelenu tranziciju ili digitalni preobražaj, pruža bitnu pomoć za COVID-19", napomenuo je Lajčak.

Proces dijaloga između Kosova i Srbije započeo je 2011. godine na tehničkom nivou da bi 2012. započeli i razgovori na političkom nivou o normalizaciji odnosa dve zemlje.



U proteklih deset godina, Kosovo i Srbija su postigli oko 30 sporazuma od kojih mnogi nisu realizovani na terenu.