Zašto Vučić traži od Tužilaštva da protiv njega podigne optužnicu?

U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o pritiscima na pravosuđe i pobuni tužilaca i sudija u Srbiji. Sagovornici su bili Vesna Rakić Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu.

Bilo je reči o tome kako režim već godinama nastoji da u potpunosti potčini pravosudni sistem, kako Aleksandar Vučić i njegovi saradnici napadaju neposlušne tužioce i sudije izgovarajući pri tom teške uvrede na njihov račun i da li je do sada veliki deo sudija i tužilaca u strahu od progona ispunjavao naloge vlasti.

Razgovaralo se i o tome kako je Tužilaštvo za organizovani kriminal u poslednje vreme ignorisalo sve pritiske i krenulo da goni funkcionere koji su falsifikovali dokumenta u slučaju Generalštab što je toliko razbesnelo predsednika Vučića da je najavio da će unapred pomilovati sve optužene i pozvao Tužilaštvo da podnese prijavu protiv njega, kako se vlast sprema da ukine nezavisnost Tužilaštava za organizovani kriminal, kako bi na taj potez reagovala Evropska unija ii da li nedavni masovni protest tužilaca i sudija ispred Ustavnog suda u Beogradu najavljuje oslobađanje pravosuđa iz Vučićevog zagrljaja.

Omer Karabeg: U kakvom je položaju pravosuđe danas u Srbiji?

Vesna Rakić Vodinelić: Najkraće rečeno u teškom i lošem položaju. Nešto zbog dugogodišnje inercije i straha od izvršne vlasti, a nešto zbog ogromnog pritiska režima. Međutim u ovom trenutku, makar elementarno i makar u ponekom sudu, pravosuđe se budi kao profesija.

Mene je veoma obradovao veliki broj sudija i tužilaca koji su se na nedavnom velikom protestu u Beogradu pod svojim imenom i prezimenom oglasili u ime odbrane pravosuđa od političkih pritisaka.

Miodrag Majić: Pravosuđe je pod nezabeleženim kako otvorenim, tako i skrivenim pritiskom vlasti. U tome prednjači predsednik Vučić koji gotovo svakodnevno vređa tužioce, naziva ih delom organizovanog kriminalnog aparata i preti im da će se s njima obračunati.

Vesna Rakić Vodinelić: Malo je reći da su to uvrede. On je Tužilaštvo za organizovani kriminal nazvao kriminalnom bandom. To je nešto što šef države nikako ne bi smeo sebi da dozvoli. Takve izjave možemo da čujemo samo u autoritarnim i diktatorskim režimima.

Tužilac koji se usudi da takne u bilo koga ko je relativno visoko u hijerarhiji Srpske napredne stranke, ili je vladi, ili je Vučićev prijatelj dobija najpogrdnija moguća imena.

Buđenje

Omer Karabeg: Sada je na udaru vlasti Tužilaštvo za organizovani kriminal zato što je odlučilo da goni funkcionere koji su osumnjičeni da su falsifikovali dokumente u slučaju Generalštab. Tužilaštvo za organizovani kriminal ranije nije pokretalo istrage u mnogim velikim aferama kao što su Savamala, Krušik ili veze opasnog kriminalca Veljka Belivuka sa vlastima. Zašto je sada odlučilo da prkosi Vučiću?

Miodrag Majić: Čini mi se da postoji nekoliko razloga za tu promenu. Jedan je svakako tragedija koja se pre godinu dana dogodila u Novom Sadu kada je zbog pada nadstrešnice poginulo šesnaestoro ljudi. To je definitivno probudilo celu naciju i pokrenulo procese koji ranije nisu postojali. Došlo je do dosada neviđenog - i po masovnosti, i po energiji, po idejama - protesta studenata koji su obilazili zemlju i efektno raskrinkavali manipulacije i laži vladajuće stranke.

Drugi razlog je što su se probudili mnogi ljudi koji su do tada bili spremni da bespogovorno služe vladajućoj stranci jer su shvatili da lako mogu biti pušteni niz vodu kao što se desilo sa pojedinim funkcionerima u slučaju pada nadstrešnice. Zato su neki odlučili da progovore u slučaju Generalštab shvativši da je to način da se zaštite.

Treći razlog treba tražiti u činjenici da je Tužilaštvo za organizovani kriminal - koje je predugo ćutalo i po mom dubokom uverenju snosi značajan deo odgovornosti za situaciju u kojoj se kao društvo nalazimo - shvatilo da je režim predaleko otišao u urušavanju i gaženju države i u vezama sa kriminalnim krugovima i da je došao trenutak kada su zaista dužni da reaguju. I na kraju, ne treba zaboraviti da im je predsednik Vučić obećao da će ih ugasiti.

Vesna Rakić Vodinelić: Nije afera vezana za rušenje zgrade Generalštaba bila okidač da Vučić počne da se obraća sudijskom kadru kao izdajnicima, ustašama, blokaderima. To je počelo nešto ranije kada je Nenad Stefanović, glavni tužilac Višeg tužilaštva u Beogradu koji ima vrlo široku nadležnost, neskriveno počeo da služi predsedniku Vučiću podnoseći krivične prijave kada se to od njega traži i odbacujući ih kad predsednik to poželi.

Tada je položaj glavne državne tužiteljke Zagorke Dolovac, koja snosi veoma veliku odgovornost za loše stanje tužilačke zajednice u Srbiji, počeo da se ljulja jer je bila napadnuta od strane tabloida, pa onda na jedan zaobilazan način i od glavnog tužioca i na kraju od visokih državnih funkcionera.

Tužilačka organizacija se, koliko mogu da vidim, podelila na dve grupe - na one koji su za Nenada Stefanovića i one koji smatraju da treba podržati Zagorku Dolovac. Mislim da je to pogrešno. Ne treba biti odan ni jednom, ni drugom. To vam je kao da treba da birate između Scile i Haribde.

Tužilačka organizacija treba da izbegava podele i da u sebi pronađe snagu da se odupre svim političkim pritiscima. Inače, vlast je Mladena Nenadića, specijalnog tužioca Tužilaštva za organizovani kriminal, počela da napada i pre afere Generalštab. Napad je počeo kada je to tužilaštvo izdalo nalog za privođenje i pritvor dvojice bivših ministara i imenovalo ih kao moguće osumnjičene u slučaju pada nadstrešnice.

Ruganje pravosuđu

Omer Karabeg: Vučić je najavio da će pomilovati sve one protiv kojih bude podignuta optužnica za falsifikovanje dokumenata u slučaju Generalštab tvrdeći da oni nizašta nisu krivi. On unapred najavljuje pomilovanje iako sudski proces nije ni počeo. Ima li takvih primera u svetu?

Miodrag Majić: Zaista ne znam za takve primere. Predsednici obično koriste to ovlašćenje da bi pomilovali nekog političkog disidenta ili ispravili očigledne greške u sudskim procesima. Naš predsednik nesumnjivo zloupotrebljava to ovlašćenje i ruga se pravosuđu.

Sada je otišao još dalje jer je rekao da će pomilovati sve koji budu optuženi u predmetu Generalštab. Reč je o veoma ozbiljnom postupku u kome se sumnjiči određeni broj lica za falsifikovanje dokumentacije i nedozvoljeni uticaj s ciljem nezakonitog skidanja zaštite sa zgrade Generalštaba i okolnih zgrada. Predsednik je čak rekao da će preuzeti svu odgovornost na sebe i pozvao Tužilaštvo za organizovani kriminal da podigne optužnicu protiv njega kako bi, ma šta to značilo, pobedio tužilaštvo i sud.

Bez obzira na sve te njegove izjave posebno je zanimljivo kako će taj postupak teći. Ne može se isključiti mogućnost da se u nekoj instanci i sam predsednik nađe u postupku. Ako znamo kako je sve počelo, kako je pokušano da se preko falsifikovanje dokumentacije sruši zgrada Generalštaba i pripremi teren za američku firmu koja je trebalo da tu izgradi luksuzni hotel, kako je zbog toga donet nesrećni leks specijalis, nije isključeno da će se predsednik Republike - i mimo toga što sam sebe preporučuje - naći u nekom trenutku na spisku optuženih u toj zaista neslavnoj aferi.

Vesna Rakić Vodinelić: Kad je u pitanju ministar Selaković, protiv koga je podignut optužni predlog u slučaju Generalštab, on kao član vlade može da bude zaštićen imunitetom, tako da bi se o njemu moglo govoriti kao o osobi koja je visoko zaštićena. Ostali okrivljeni nemaju imunitet i oni bi mogli biti zaštićeni samo ako ih predsednik Republike pomiluje. Međutim, po našem zakonu obustavljanje krivičnog gonjenja pokreće se po službenoj dužnosti i taj postupak inicira ministar pravde.

Dakle, ministar pravde bi trebalo da započne taj postupak tako što bi uputio predlog za pomilovanje. Taj predlog mora da bude argumentovano obrazložen, a ne time da mu je neko, prijatelj, drug ili pripadnik iste političke stranke. To je prva stepenica koju je Vučić preskočio.

Pitam se kakve bi razloge naveo predsednik ako bi hteo da pomiluje Selakovića koji je dugogodišnji član Srpske napredne stranke i nalazi se u samom vrhu državnih funkcionera koji potiču iz te stranke. Recimo, da je Vučić sudija, a Selaković okrivljeni, on bi svakako bio izuzet zbog bliske veze koju ima sa Selakovićem u dugom vremenskom periodu.

Vučić ne bi mogao baš tako jednostavno da objasni razloge zbog kojih je pomilovao Selakovića, a da prva pomisao ne bude da je on pristrasan. Osim toga i jedan i drugi su umešani u postupak koji je prethodio falsifikovanju službenih isprava na osnovu kojih je skinuta zaštita sa zgrade Generalštaba kao spomenika kulture. Teorijski gledano, i Vučić bi mogao da se pojavi u svojstvu nekog osumnjičenog.

Miodrag Majić: I u ranijim predsednikovim pomilovanjima, koja su učestala u poslednje vreme, videli smo, najblaže rečeno, sumnjiv odnos prema proceduri koju treba da inicira ministar. Ni u slučaju pomilovanja četiri osobe, protiv kojih je Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo optužni predlog u predmetu Generalštab, nemamo predlog za pomilovanje ministra pravde, a imamo predsednika koji je rekao da će on pomilovati te ljude. Time je unapred kompromitovao čitav proces ako do njega dođe. Inicijativa ministra pravde bila bi osnovano dovedena u pitanje jer je predsednik već unapred najavio ishod.

Ukidanje nezavisnosti

Omer Karabeg: Vlast sada želi da ukine nezavisnost Tužilaštva za organizovani kriminal tako što će da ga stavi pod kontrolu Višeg javnog tužilaštva Beogradu čiji je šef blizak vlastima. Da li će u tome uspeti?

Vesna Rakić Vodinelić: Nisam sigurna. Pre svega zato što je ova sadašnja organizacija tužilaštva ustanovljena amandmanima na ustav koji su usvojeni 2022. godine. U formulisanju tih amandmana i u njihovoj primeni značajnu ulogu imala je takozvana Venecijanska komisija - Komisija za demokratiju putem prava.

Pored toga, podsetila bih da su u ovogodišnjem izveštaju Evropske komisije o Srbiji date preporuke koje su suprotne ideji predsednika Republike da se ukine samostalnost Tužilaštva za organizovani kriminal. Naprotiv, rečeno je da to tužilaštvo treba da se razvija, da bude bolje opremljeno i da regrutuje nove kadrove.

Zbog svega toga teško je reći da li će Vučić do kraja istrajati u sprovođenju svog nauma. Mada njegova odluka da niko iz Srbije ne ide na samit Evropske unije i Zapadanog Balkana deluje zloslutno, tako da ne znam koliko će se obazirati na sugestije koje dolaze iz Brisela.

Miodrag Majić: Da li će Vučić uspeti da ukine nezavisnost Tužilaštva za organizovani kriminal zavisiti od nekoliko faktora. Pre svega od spremnosti domaće javnosti da se tome suprodstavi. Pri tome mislim kako na stručnu, tako i na najširu javnost koja sada po prvi put ima ozbiljan razlog da podrži otpor u tužilačkoj organizaciji i pravosuđu ako do sada za to i nije bilo puno razloga.

Drugo, veoma je važno koliko će biti jasni signali iz Evropske unije da ne pristaje na takve poteze predsednika Vučića posebno s obzirom na činjenicu da on inicira ukidanje Tužilaštva za organizovani kriminal u trenutku kada je ono pokrenulo postupak protiv njegovih saradnika.

Ako predsednik ostvari taj naum to bi ostavilo utisak potpune samovolje i apsolutnog vaninstitucionalnog delovanja koje se graniči, ako hoćete, i sa kriminalnim delovanjem. To bi bio nezabeležen slučaj u pravnoj istoriji da osumnjičeni ili neko ko se zauzima za osumnjičenog ukine tužilaštvo koje protiv osumnjičenog vodi postupak.

Pobuna

Omer Karabeg: Pomenuli smo pobunu tužilaca i sudija i njihov nedavni masovni skup ispred Ustavnog suda u Beogradu. Verujete li da će se pobuna proširiti i da će se joj pridružiti i oni koji su do sada ćutali?

Vesna Rakić Vodinelić: Mislim da ima naznaka da će se proširiti. Bila sam na tome skupu. Bio je daleko brojniji nego što sam očekivala. Ali nije bio samo masovan, već je nosio takvu energiju i odlučnost kakvu među mojim kolegama odavno, a možda i nikad, nisam ni videla. Tako da verujem da će se sadašnjoj borbi za odbranu pravosuđa pridružiti i oni koji su do sada bili po strani.

Miodrag Majić: Mislim da će se pobuna proširiti. Ja sam i ranije prognozirao da će doći do određene pobune. Postojao je ne tako mali krug sudija i tužilaca kojima bilo je dosta pritiska i ponižavanja koji su permanentno dolazili od strane predsednika republike i njegovih saradnika. Oni su sada okuraženi činjenicom da su i neki drugi konačno rešili da progovore.

I ranije je bilo mnogo razloga za pobunu, pa do nje nije došlo. Ali u poslednje vreme vlast je neverovatnom bezobzirnošću bukvalno pljuvala u lice pravosuđu. Oni više nisu bili zadovoljni što su na svim ključnim pozicijama imali ljude koji su obezbeđivali njihovu nekažnjivost, već su imali potrebu, počev od predsednika Republike pa naniže, da gotovo svakodnevno ponižavaju tužioce i sudije govoreći im da ne predstavljaju ništa jer ih niko nije birao za razliku od njih koje je navodno narod izabrao.

Siguran sam da je to iritiralo i one ljude u pravosuđu koji nisu spremni da pružaju otpor jer vlast je prevršila meru. Kao što je strah zarazan, pa ga autokrate itekako koriste, tako je i oslobađanje od straha zarazno. I mislim da ćemo sve češće imati prilike da vidimo sudije i tužioce koji se po prvi put otvoreno suprodstavljaju režimu. Rekao bih da je ovo prva realna prilika za srpsko pravosuđe, možda i u istoriji, da se u sukobu sa vlašću i izbori za svoju slobodu.

Oslobađanje

Omer Karabeg: Možemo li onda reći da je počeo proces oslobađanja srpskog pravosuđa iz Vučićevog zagrljaja?

Miodrag Majić: Mislim da jeste. Ne bih se usudio da u ovom trenutku procenim kako će se on okončati, sa koliko uspeha i sa koliko žrtava, ali jedno je sigurno - ovo što se sada dešava u pravosuđu nikada do sada nije viđeno. I u Miloševićevo vreme pojedine sudije su pružali otpor, izlazili na ulicu da protestuju da bi nakon toga bili kažnjavani i smenjivani. Ali nikada nismo imali prilike da vidimo ovako masovne izlaske sudija i tužilaca na ulicu, njihove proteste, obustave rada, a pogotovu ne pravosudne postupke protiv nosilaca vlasti kojima sada svedočimo.

I zato verujem da će jednoga dana, kada se bude pisala istorija srpskog pravosuđa, ovo vreme možda biti označeno kao prelomno u stvarnom uspostavljanju sudske vlasti, a ne na papiru kao do sada.

Vesna Rakić Vodinelić: Taj proces jer nesumnjivo počeo. Nikad toliki broj sudija i tužilaca nije otvoreno pružio otpor. Nažalost, nedostaje stav sudija Vrhovnog suda Srbije. Kolega Majić je pomenuo Miloševićevo vreme. Tada je u onom kordonu u Kolarčevoj ulici redovno stajalo pet sudija Vrhovnog suda. Svi su bili smenjeni.

Sada se to ne dešava, a podrška sudija Vrhovnog suda mnogo bi značila. Od Ustavnog suda u ovom trenutku ne očekujem ništa.

Kako će se proces oslobađanja pravosuđa dalje razvijati zavisi od toga koliko će se još tužilaca i sudija pridružiti onima koji sada pružaju otpor režimu i od uspeha borbe studenata i sveukupnog građanstva za relativno normalne izbore na kojima bi ova vlast bila smenjena.