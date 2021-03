U Srbiji za vikend zatvoreno sve osim prodavnica hrane, apoteka i pumpi

Svi objekti osim prehrambenih, zdravstvenih ustanova, benzinskih pumpi za točenje goriva, kioska i dostave hrane biće zatvoreni, danas, 12. marta od 21 sat, a ta mera će važiti tokom subote i nedelje, 13. i 14. marta.



To je mera je koju je za predstojeći vikend doneo Krizni štab Srbije za suzbijanje epidemije COVID-19. Takođe, odluka je i da se tokom vikenda suspenduju sve manifestacije.



To je na konferenciji za novinare nakon sednice Kriznog štaba najavio pokrajinski sekretar za zdravlje i član Štaba Zoran Gojković.



On je rekao i da će se na onlajn nastavu prebaciti i đaci od petog do osmog razreda osnovih škola.



“Za sledeću nedelju se nastavlja onlajn nastava za srednje škole, ali će se na onalajn nastavu prebaciti i stariji osnovci, od petog do osmog razreda”, naveo je on i dodao da će u ponedeljak verovatno biti održana nova sednica Kriznog štaba.



Na sednici Kriznog štaba usvojene su mere za predstojeći vikend prema kojima u subotu i u nedelju, 13. i 14. marta, ništa neće raditi osim prodavnica prehrane, apoteka, zdravstvenih ustanova, benzinskih pumpi za točenje goriva, kioska i dostave hrane.



“Imamo sada već jedan vremenski period blagog povećanja broja novozaraženih, a po prognozama taj broj će rasti. Taj broj nije eksponencijalno izražen. To je sigurno najvećim delom posledica što nam je vakcinacija u toku i što najveći broj građana poštuje mere”, rekao je Gojković i dodao da je oko 700.000 građana koji su revakcinisani.



“Uz apel za poštovanje mera, najvažnija stvar je kampanja, odnosno, maksimalno pozivanje svih naših građana da se vakcinišu”, naveo je Gojković.



Gojković je rekao da Srbija još nije imala nijedan smrtni ishod od pacijenata koji su primili drugu dozu vakcine.



“Molimo sve da se vakcinišu”, naveo je on.



Kako j 11. marta zvanično saopštilo Ministarstvo zdravlja, u Srbiji su od posledica zarazne bolesti COVID-19 preminule još 24 osobe, a više od 4.500 je novozaraženo.



On je dodao da se pravi rezultat mera vide tek nakon dve ili tri nedelje.



“Nadam se da ćemo svim što je preporučeno za vikend i što ćemo sprovoditi merama kroz sledeću nedelju da nećemo imati eksponencijalno povećanje zaraženih. Nadamo se da ćemo uz poštovanje mera i vakcinaciju uspeti da se izborimo sa tim da zdravstveni sistem može da zbrine novozaražene”, dodao je on.



“Sve kreće od večeras od završetka radnog dana”, izjavio je Gojković.



“Preko vikenda ćemo imati upravo ono što je traženo. Tokom vikenda ćemo održati dodatne konsultacije i videti kako ćemo nastaviti sa merama. Interes je da se pomogne zdravstvenom sektoru i da se svi oni kojima je to potrebno zbrinu. Upućujemo apel da se poštuju mere i da se vakcinacijom izborimo sa problemom koje imamo. Posle svakog vida velikog zatvaranja, ljudi počnu ponovo da se ponašaju suviše opušteno i broj novozaraženih ide ka eksponencijalnom rastu”, rekao je Gojković.



Upitan da li se medicinski deo Kriznog štaba saglasio sa ovim merama, on kaže da nije tajna da oni traže da se te mere produže na 14, pa čak i 21 dan.



“Mere će biti za vikend kao što su oni predložili, a od ponedeljka ćemo videti za dalje”, rekao je Gojković.



On je naveo da ukoliko uspemo da se izborimo sa tim da nemamo eksponencijalno povećanje broja novozaraženih da očekuje da nakon izvesnog vremena broj novozaraženih počinje da opada.



“Takva je situacija bila i u Izraelu, koji je u tom smislu vodeći”, izjavio je Gojković.



On je naveo da je britanski soj virusa verovatno kod nas, ali da to u ovom trenutku nije toliko važno.



“Ceo svet bije vremensku bitku sa koronom. Ukoliko u najkraćem roku najveći deo sveta uspe da se vakciniše uz striktne mere, uspećemo da izađemo iz problema sa mutacijom”, dodao je Gojković.