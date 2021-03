Mekalister: Za Srbiju ključno stvoriti poverenje u institucije i jednake uslove

U Srbiji treba poboljšati izborni okvir, zbog čega je Evropski parlament spreman da nastavi međustranački dijalog koji bi mogao pomoći u pripremi reformi, izjavio je predsednik Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta, Dejvid Mekalister (David McAllister).



U intervjuu za magazin "Kord" (CorD), Mekalister je rekao da je "ključno stvoriti poverenje u institucije i jednake uslove, uključujući nezavisno medijsko okruženje za sve političke aktere koji žele da potraže podršku građana".



Mekalister je sa predsednikom Skupštine Srbije Ivicom Dačićem predsedavao video-konferencijom, održanom 1. marta, na kojoj su učestvovali predstavnici Evropskog parlamenta (EP), a na kojoj su pokrenute pripremne aktivnosti za drugu fazu međustranačkog dijaloga u Srbiji, rekao je tog dana u obraćanju medijima iz Skupštine Srbije predsednik srpskog parlamenta.

Dačić je dodao da su na sastanku učestvovala i četiri predstavnika Evropskog parlamenta - Vladimir Bilčik i Tanja Fajon, kao i bivši evroparlamentarci Eduard Kukan i Knut Flekenštajn (Fleckenstein), koji su učestvovali i u prvoj fazi dijaloga.



On je pozvao sve političke stranke koje žele da učestvuju u dijalogu da odrede po dva svoja stalna predstavnika koji će od početka do kraja učestvovati u drugoj fazi dijaloga.



Povodom mnogobrojnih amandmana na izveštaj Evropskog parlamenta o Srbiji, kojim će se plenum baviti u martu, Mekalister je rekao da evroposlanici priznajući postignuti napredak u odnosima Srbije sa EU, istovremeno pozivaju na poboljšanja demokratije, vladavine zakona, temeljnih prava, slobode medija i borbe protiv korupcije.



On je podsetio da, prema oceni Evropske komisije, Srbija očito još ima posla na temeljnim reformama.



"Napredak u poglavljima o vladavini zakona odrediće tempo pristupnih pregovora. Izborni okvir treba poboljšati. Zbog toga je Evropski parlament spreman da nastavi međustranački dijalog, koji bi mogao pomoći u pripremi reformi", naveo je Mekalister.



Upitan da li je utemeljen stav grupe evroposlanika koji traže formalni odgovor na "govor mržnje" srpskih političara usmeren protiv članova EP, Mekalister je rekao da "demokratski diskurs zahteva poštovanje određenih pravila i standarda".



"To se odnosi na svaku političku raspravu. Poštovanje je temeljno za liberalno i pluralističko društvo", dodao je on.



Mekalister čiji je prekjučerašnji sastanak sa predsednikom Skupštine Srbije Ivicom Dačićem označio kraj priprema za drugu fazu međupartijskog dijaloga u Srbiji, rekao je da bi taj proces trebalo da počne što pre, uzimajući u obzir najavu prevremenih parlamentarnih izbora za april 2022.



On je ocenio da će se evroposlanici suočiti s izazovom, možda već ovog meseca, kao posrednici u organizaciji prvih zvaničnih rasprava vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) i opozicionih stranaka koje su bojkotovale izbore u junu 2020.



Izvestilac Evropskog parlamenta (EP) za Srbiju Vladimir Bilčik izjavio je 24. februara za RTS da će 1. marta početi međustranački dijalog u Srbiji uz posredstvo Evropske unije (EU).



"Evropski parlament će imati četiri predstavnika (u dijalogu), što pokazuje našu posvećenost. Uz (poslanicu EP) Tanju Fajon i mene, učestvovaće i iskusni bivši poslanici, Knut Flekenštajn i Eduard Kukan", naveo je Bilčik.



Inače, proces međustranačkog dijaloga je počeo u avgustu 2019 godine. Pre parlamentarnih izbora, održanih u junu 2020 god, mesecima je vođen dijalog vlasti i opozicije uz posredovanje članova Evropskog parlamenta Tanje Fajon, Vladimira Bilčika i dotadašnjih evroparlamentaraca Knuta Flekenštajna i Eduarda Kukana.



Međutim, i posle ovog dijaloga jedan deo opozicije, koji je tada bio okupljen u bloku Savez za Srbiju (SSP), nije učestvovao na izborima smatrajući da nema uslova za slobodne i poštene izbore.



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u oktobru prošle godine da će vanredni parlamentarni izbori biti održani zajedno sa predsedničkim, najkasnije 3. aprila 2022. godine.