Video konferencijom počele pripreme za dijalog vlasti i opozicije u Srbiji

„Danas je putem video-konferencije na kojoj su učestvovali predstavnici Evropskog parlamenta (EP) pokrenuta druga faza međustranačkog dijaloga“, rekao je u obraćanju medijima iz Skupštine Srbije predsednik parlamenta Ivica Dačić.



Dačić je dodao da su sastankom predsedavali Dejvid Mekalister (David McAllister), predsednik Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta i on, a da su na sastanku učestvovala i četiri predstavnika Evropskog parlamenta - Vladimir Bilčik i Tanja Fajon, kao i bivši evroparlamentarci Eduard Kukan i Knut Flekenštajn (Fleckenstein), koji su učestvovali i u prvoj fazi dijaloga.



On je pozvao sve političke stranke koje žele da učestvuju u dijalogu da odrede po dva svoja stalna predstavnika koji će od početka do kraja učestvovati u dijalogu.



Kako je rekao, govoriće samo o tehničkim i organizacionom aspektima dijaloga, pošto se, prema ranije utvrđenim pravilima, međustranački dijalog obavlja po principu da je obraćanje medijma predviđeno tek na kraju kad se postignu konačni dogovori.



„Ja sam izneo da mi ne počinjemo od nule, da su veoma značajni rezultati ostvareni i u prvoj fazi dijaloga, sa čim su se i drugi složili. Izneo sam opredeljenje vlasti u Srbiji da se međustranački dijalog uspešno odvija. Želimo da sve stranke učestvuju na izborima“, rekao je Dačić.



On je ocenio i da su predstavnici Evropskog parlamenta govorili „dosta konstruktivno“.



Izjavio je da je „ovo bila neka početna aktivnost druge faze međustranačkog dijaloga“, koji je inače predviđen dogovorom koji su ranije postigli bivša predsednica Narodne Skupštine Maja Gojković i Dejvid Mekalister, predsednik Spoljnopolitičkog odbora EP.



„Pre nego što dođe do prve runde ove druge faze međustranačkog dijaloga, odnosno, do plenarnog sastanka svih političkih stranaka, obaviće se još neke pripremne aktivnosti, a ja želim da iskoristim ovu priliku da pozovem sve političke stranke koje žele da učestvuju u ovom dijalogu da se obrate Narodnoj skupštini, da odrede svoje predstavnike i iznesu svoje platforme, kao i da odrede po dva predstavnika koji će učestvovati u dijalogu od početka do kraja.



U narednim nedeljama će se odvijati pripremne aktivnosti pred prvu rundu razgovora, rekao je Dačić.



Vladimir Bilčik, izvestilac EP za Srbiju, rekao je da će podrška „na terenu“ uslediti čim epidemiološka situacija to dopusti.



Bivši poslanici Evropskog parlamenta Eduard Kukan i Knut Flekenštajn će podržavati Tanju Fajon i mene „na terenu“ čim zdravstvena situacija dozvoli, rekao je on 6. februara za list Danas.



Bilčlik je ranije izjavio da će 1. marta početi međustranački dijalog u Srbiji uz posredstvo Evropske unije.

"Evropski parlament će imati četiri predstavnika (u dijalogu), što pokazuje našu posvećenost. Uz (poslanicu EP) Tanju Fajon i mene, učestvovaće i iskusni bivši poslanici, Knut Flekenštajn i Eduard Kukan", naveo je Bilčik.



Rekao da stranke koje su bojkotovale izbore treba da se vrate za pregovarački sto i učestvuju na sledećim izborima.



Prema njegovim rečima, međustranački dijalog odvija se na poziv srpskih vlasti i ima podršku i predsednika i Vlade i parlamenta.



On je dodao i da je Srbiji potrebna evropska budućnost i da je ubeđen da je jedina kredibilna budućnost Srbije u Evropi, te da oni koji su u to sigurni treba da rade na tome.

Inače, proces Međustranačkog dijaloga je počeo u avgustu 2019 godine. Pre parlamentarnih izbora, održanih u junu 2020 god, mesecima je vođen dijalog vlasti i opozicije uz posredovanje članova Evropskog parlamenta Tanje Fajon, Vladimira Bilčika i dotadašnjih evroparlamentaraca Knuta Flekenštajna i Eduarda Kukana.



Međutim, i posle ovog dijaloga jedan deo opozicije, koji je tada bio okupljen u bloku Savez za Srbiju (SSP), nije učestvovao na izborima smatrajući da nema uslova za slobodne i poštene izbore.



Kad je reč o prvoj fazi međupartijskog dijaloga 2019. godine, Pokret slobodnih građana (PSG) dok ga je predvodio glumac Sergej Trifunović, zatražio je da razgovorom vlasti i opozicije posreduje Brisel, nakon čega su stupili na scenu predstavnici Evropskog parlamenta (EP).



Stavove suprotnih strana pokušao je u septembru 2019. godine da pomiri Fond za otvoreno društvo pod krovom Fakulteta političkih nauka, ali su se učesnici s vremenom osipali, pojedine stranke opozicije su odustale, a nisu uzele učešće ni kad je na scenu stupila EU.



Učesnici međupartijskog dijaloga, održanog u Beogradu 14. i 15. novembra, uz posredovanje Evropskog parlamenta, zatražili su preduzimanje konkretnih akcija vezanih za zabrinutost povodom opšteg medijskog okruženja, naveo je u saopštenju 18. novembra 2019. Evropski parlament. Dodaje se da je kao jedan od prioriteta određen fer pristup i izveštavanje javnih servisa.



Većina opozicionih stranaka, međutim, odlučila se za bojkot izbora, dok su one koje su prelomile da izađu pred birače, 21. juna prošle godine, dobile epitet lažne ili Vučićeve opozicije.



Takav scenario EU sada ne želi, što je jasno 25. februara izneo izvestilac EU za Srbiju Vladimir Bilčik, koji je poručio da "na izborima treba da učestvuje i onaj deo opozicije koji je bojkotovao prošle izbore".



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u oktobru prošle godine da će vanredni parlamentarni izbori biti održani zajedno sa predsedničkim, najkasnije 3. aprila 2022. godine.