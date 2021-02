Vučić: Odgovor Srbije na želje da prizna Kosovo biće „strpljivost i trpeljivost“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je na konferenciji za medije u Kuršumliji, nakon sastanka sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova, da poruke Prištine, Brisela i Vašingtona Kosovu ukazuju na to da oni samo žele da Srbija prizna Kosovo, a da će odgovor Srbije na sve to biti „strpljivost i trpeljivost“.



On je tako odgovorio i na pitanje može li se status Kosova rešiti na relaciji Priština, Brisel i Vašington bez Beograda.



"Videćemo šta će da kažu za Vašingtonski sporazum. Vidim da im se ne sviđa. Jedino što bi želeli je da Srbija prizna Kosovo. Ako misle da je to realno moguće - blago njima. Mi ne mislimo tako", rekao je Vučić.



"Bolje da pustimo da oni pokazuju nervozu, a mi ćemo da nastavimo da se bavimo jačanjem naše privrede", podvukao je on.



Vučić je rekao da bez Beograda mogu da organizuju možda jedino pokušaj smene vlasti, kao što su pokušali, kako je rekao, na najgluplji mogući način na ulici, silom, pa nije uspelo.



Vučić je najpre razgovarao sa predstavnicima Srpske liste, koja je u srpskim sredinama na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu, održanim 14. februara, osvojila maksimalni broj od 10 mandata za srpsku zajednicu u kosovskoj skupštini.



On je zahvalio srpskom narodu na Kosovu, navodeći da je više od 43.800 glasova dobila Srpska lista „dok su oni", kako je rekao, "koji su pokušali da unesu podele u srpski narod dobili oko 1.300 glasova"



Vučić je izjavio da je dogovoreno da se obnovi Kliničko-bolnički centar (KBC) u Severnoj Mitrovici i izgradi i KBC u Gračanici, enklavi sa srpskom većinom na jugu Kosova. Osim toga, kako je naveo, radiće se i magistralni put od prelaza Jarinje do Severne Mitrovice, a Srbija će za zgradu Univerziteta u Severnoj Mitrovici uložiti sedam miliona evra.

On je također rekao da je dogovoreno i da se obezbedi finansijska pomoć ne onima koji su prijavljeni, već onima koji žive na Kosovu. Oni koji su nezaposleni na Kosovu, kako je rekao, mogu da očekuju pomoć od oko 200 evra, dok će za svako dete biti obezbeđeno po 100 evra.

Rakić: "Pobeda srpskog jedinstva"

Predsednik Srpske liste Goran Rakić izjavio je da uspeh liste koju je predvodio na vanrednim izborima na Kosovu nije samo njena pobeda, "već pobeda srpskog jedinstva".



On je zahvalio Vučiću na tome što je održan zajednički sastanak sa predstavnicima Srba.



Nakon sastanka sa predstavnicima Srpske liste, usledio je sastanak kojem su pored direktora Vladine Kancelarije za Kosovo Petra Petkovića, predsednika i potpredsednika Srpske liste Gorana Rakića i Igora Simića, prisustvovali i predsednici privremenih organa u 10 opština sa većinskim srpskim stanovništvom, kao i predstavnici zdravstvenih ustanova na Kosovu.



Sastanku su prisustvovali i potpredsednik Vlade Srbije i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, ministarka privrede Anđelka Atanasković, ministar finansija Siniša Mali, ministar zdravlja Zlatibor Lončar i direktor javnog preduzeća "Putevi Srbije" Zoran Drobnjak.

Vučić: Javnost će biti šokirana rezultatima istrage protiv kriminala

Vučić je izjavio i da je moguće da, zbog novih saznanja državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, kojim kao šef države predsedava, koja je najavljena za 26. februar u 19 časova, bude odložena.



U međuvremenu je Radio-televiziji Srbije (RTS) potvrđeno da će sednica tog tela biti održana sledeće nedelje.



"U svakom slučaju borba protiv organizovanog kriminala će biti nastavljena i država će se brutalno, ozbiljno i odgovorno obračunati sa onima koji su mislili da je odsecanje glava onih kojim im se ne dopadaju način rešavanja problema", poručio je Vučić.



On je time aludirao na kriminalnu grupu koju je predvodio Veljko Belivuk, vođa navijačke grupe „Principi“ kluba „Partizan“, koji je sa još 21 osobom uhapšen u policijskoj akciji 4. februara. Belivuk i njegovi saradnici sumnjiiče se za ubistva, trgovinu drogom i posedovanje oružja.



"Sve što mogu da kažem kada nam formalno-pravne pretpostavke budu dozvolile i kada budemo sve činjenice stavili na sto i pokazali, narod u Srbiji biće blago rečeno šokiran. Pa ću onda da pitam te stručnjake koga su štitili i da li bi voleli da se to bilo kome dogodi", istakao je Vučić.