Hiljade Alžiraca izašlo je na ulice na godišnjicu protesta

Hiljade ljudi marširalo je u ponedjeljak, 22. februara, glavnim gradom Alžira i drugim gradovima obilježavajući drugu godišnjicu protestnog pokreta 'Hirak' koji je prisilio da sa vlasti ode dugogodišnji predsjednik Abdelaz Boutefliku, prenosi Agencija Franss Press (AFP).



"Nismo ovdje da slavimo, već da tražimo vaš odlazak", vikali su demonstranti, misleći na vladu, za koju smatraju da se malo razlikuje od one na čijem je čelu dvije decenije bio Bouteflika.



Masovni skup u ponedjeljak u Alžiru bio je najveći otkako su demonstracije obustavljene u martu prošle godine, zbog pandemije korona virusa.



Policija je bila raspoređena u glavnom gradu, gdje je uspostavila sigurnosne punktove i provjeravala identitet demonstranata, dok su helikopteri letjeli iznad njih.



Najmanje 59 osoba uhapšeno je širom te sjevernoafričke zemlje, uključujući 26 u glavnom gradu Alžiru, izvjestila je grupa za zaštitu zatvorenika.



"Stigao je kobni sat", pisalo je na jednom transparentu kojim su mahali demonstranti, dok su drugi mahali alžirskim zastavama.



Policija je pokušala blokirati demonstrante da se okupe oko Velike pošte, koja je bila u središtu masovnih protesta koji su počeli u Alžiru i nekoliko drugih gradova 22. februara 2019. godine, kako bi se suprotstavili Bouteflikinoj kandidaturi za peti mandat.

Demonstranti u Alžiru nastavili su sa protestima nakon Bouteflikine ostavke, zahtijevajući temeljitu reviziju vladajućeg sistema koji je postojao od neovisnosti Alžira od Francuske 1962. godine.

Uoči godišnjice, predsjednik Alžira Abdelmadjid Tebboune, koji je izabran u decembru 2019. Godine, tokom vrlo slabe izlaznosti, zbog bojkota pokreta koji organizuje demonstracije, najavio je ograničenu rekonstrukciju vlade.



Tebboune je također potpisao dekret o raspuštanju parlamenta, čime se otvorio put za prijevremene izbore, ali datum još nije određen.



Najavio je i pomilovanja koja su do sada dovela do puštanja na slobodu gotovo 40 prodemokratskih aktivista, uključujući oporbenu figuru Rachida Nekkaza i novinara Khaleda Drarenija, koji je postao simbol borbe za slobodne medije.

Zaki Hannache, 33-godišnji aktivist, rekao je da pristaše Hiraka nisu impresionirani potezima predsjednika.



"Rekonstrukcija me ne zanima, to su isti stari ljudi", rekao je on, prenosi AFP. "Ista stvar sa parlamentom, novi poslanici će raditi, kao i trenutni režim, za svoje interese, a ne za ljude", dodao je on.



Amnesty International u ponedjeljak optužio vlasti u Alžiru za koordiniranu strategiju ušutkivanja kritičara, na osnovu istrage koju je provela u slučaju 73 aktivista koji su uhapšeni i procesuirani.

Prošlog utorka, hiljade Alžiraca okupilo se u gradu Kherrata na sjeveru, gdje je 2019. godine izbio prvi veliki protest protiv režima.

Pored glavnog grada, marševi su održani i u Annabi, Oranu, Setifu i Mostaganemu, svjedočili s očevidci na društvenim mrežama, piše AFP.



Protest u Alžiru završio je u popodnevnim satima mirno, a studenti koji su učestvovali u demonstracijama obvezali su se na nastavak sedmičnih skupova u utorak.