Zbog smanjenog broja zaraženih u poslednjih nekoliko dana, Kliničko bolnički centar (KBC) Bežanijska kosa izlazi iz COVID sistema, rekao je 3. februara direktor Infektivne klinike Kliničkog centra Srbije (KCS) Goran Stevanović, nakon sastanka ministra zdravlja Zlatibora Lončara sa direktorima COVID bolnica.

"Moramo prvo sprovesti dezinfekciju, pa će bolnica početi sa radom za pet do osam dana. Pad broja zaraženih nije veliki pa je pitanje kada će sledeća bolnica moći da izađe iz COVID režima", rekao je Stevanović.

On je dodao da je KBC Bežanijska kosa juče (2. februara) počela da premešta pacijente koji iziskuju dopunsko lečenje, dok su lakši slučajevi otpušteni kućama.

Pored te zdravstvene ustanove i KBC Zvezdara je izašla iz COVID sistema i počinje da radi od ponedeljka 8. februara, saopšteno je.

I pored vakcinacije potreban oprez

Stevanović je takođe tokom konferencije za medije istakao da svi oni koji su već primili prvu dozu ili obe doze vakcine protiv korona virusa, ne bi smeli da se opuste i prestanu da poštuju epidemiološke mere.

"Važno je da građani znaju da kada prime prvu dozu vakcine nisu zaštićeni, ne mogu da bace maske i ne mogu da zaborave na preventivne mere. Kompletna zaštita, odnosno vakcine dostižu pun zaštitni efekat tek nakon 10 do 15 dana nakon primljene druge doze vakcine, što znači da se za sve to vreme moramo pridržavati preventivnih mera", rekao je on.

Infografika: Dnevna statistika pandemije - svet i Zapadni Balkan

I državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek upozorio je tokom konferencije za medije, da zbog broja novozaraženih koji ne opada, svi i dalje moraju da se pridržavaju epidemioloških mera i da ne ugrožavaju proces vakcinacije.

Đerlek je, nakon sastanka ministra zdravlja sa direktorima COVID bolnica, rekao da zabrinjava što broj novozaraženih, kao i broj pacijenata na respiratorima, ne opada.

"To znači da i dalje moramo biti vrlo oprezni i pridržavati se epidemioloških mera kako ne bi umanjili vrednost vakcinacije za koju imamo pohvale iz celog sveta", objasnio je on.

Đerlek je zamolio građane da ne potpadnu pod euforiju vakcinacije i da se pridržavaju epidemioloških mera, jer još ima dosta do krajnjeg cilja, a to je kontrolisana epidemiološka situacija.

Đerlek: Tenderi za nabavku opreme za sve bolnice

Đerlek je takođe najavio je da će biti raspisano nekoliko tendera za nabavku velike količine medicinske opreme za sve zdravstvene ustanove u Srbiji.

"U pitanju je više stotina miliona", rekao je Đerlek novinarima nakon sastanka ministra zdravlja sa direktorima COVID bolnica. Kako je istakao, "to se nije desilo u protekle dve do tri decenije, da se obnavlja oprema u svim bolnicama", rekao je on i apelovao na direktore bolnica da iskoriste ovu jedinstvenu priliku.