Otac Borisa Džonsona traži francusko državljanstvo

Dok se Britanija priprema za odvajanje od Evropske unije otac britanskog premijera Borisa Džonsona (Johnson) izgleda da traži bliskije veze sa evropskim blokom aplicirajući za francusko državljanstvo.



Stenli Džonson (Stanley Johnson) rekao je danas za televiziju RTL da je u procesu "povraćaja" svog francuskog identiteta.



"Ovde se ne radi o tome da postanem Francuz. Ako se ja dobro razumem, ja jesam Francuz. Moja majka je rođena u Francuskoj, njena majka je bila čista Francuskinja kao i njen deda. Tako da je za mene to pitanje povraćaja nečeg što već imam", rekao je on za RTL. Televizija je navela da Stenli Džonson priprema da podnese zahtev za francusko državljanstvo.



Stariji Džonson, 80, bivši je član Evropskog parlamenta koji je podržao ostanak Britanije u EU na referendumu o članstvu 2016. godine. On je posle toga izrazio podršku svom sinu koji je kao premijer izveo Veliku Britaniju iz evropskog bloka.



Kada Britanija napusti EU noćas u ponoć Britanci gube automatsko pravo da žive i rade u 27 zemalja članica EU, ali oni sa dvojnim državljanstvom će i dalje to moći da rade.



"Ja ću uvek biti Evropljanin. To je sigurno", rekao je Stenli Džonson i dodao da se ne može reći Englezima da nisu Evropljani.



"Evropa je više od zajedničkog tržišta, više od Evropske unije. Ali, da, imati takvu vezu sa Evropskom unijom je važno", dodao je stariji Džonson.