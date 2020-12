Tegeltija podnio pisanu ostavku, privremena predsjednica VSTV Sanela Butigan-Gorušanović

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV) Milan Tegeltija podnio je u srijedu 20. decembra pisanu ostavku na sve funkcije u VSTV-u, nakon čega su članovi ove institucije jednoglasno izabrali Sanelu Gorušanović-Butigan za privremenu predsjednicu vijeća.



Ostavka je uslijedila nakon što su članovi VSTV izglasali zaključak kojim su pozvali predsjednika Tegeltiju da podnese ostavku.



Tegeltija ja odmah po izglasavanju ovog zaključka ušao na sjednicu i lično sekretarijatu VSTV-a predao pismenu ostavku.



Ostavka na sve funkcije u VSTV-u je uslijedila nakon što se Tegeltija našao u središtu afere sa snimkom na kojem navodno razgovara sa bivšom članicom VSTV-a Milijanom Buhom o imenovanju njene sestre na jednu od pravosudnih funkcija.



Sanela Gorušanović-Butigan za člana VSTV-a BiH izbrana je u junu 2020. godine iz reda sudija kantonalnih i općinskih sudova Federacije BiH i od 24. juna 2020. godine obavljala je funkciju potpredsjednice VSTV-a.



Kao stručna saradnica Općinskog suda u Sarajevu je radila od septembra 2001. do marta 2007. godine.



Za sudiju Općinskog suda u Sarajevu je imenovana u martu 2007. godine, gdje u kontinuitetu do danas radi na parničnom odjeljenju. Paralelno obavlja i dužnost zemljišno - knjižnog sudije u Zemljišno - knjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu.



Na jučerašnjoj sjednici VSTV, Milan Tegeltija se obratio i rekao da je odluka o ostavci konačna i nepromjenjiva, i da će sačekati da ona još formalno i tehnički bude sprovedena.



Članovi VSTV uputili su poziv Vrhovnom sudu Republike Srpske da imenuje novog člana iz okružnih i opštinskih sudova Republike Srpske najkasnije do naredne sjednice, koja je zakazana za 20. januar naredne godine.

Tegeltija je na jučerašnjem zasjedanju pozvao nekoliko drugih članova Vijeća da također podnesu ostavku, jer su, kako tvrdi, učestvovali u spornim imenovanjima i zapošljavanjima u pravosuđu.



Na konferenciji za novinare u Banjaluci u četvrtak 10. decembra, Tegeltija je obrazlažući ostavku negirao vezu sa bilo kakvim koruptivnim radnjama, te optužio krugove bliske Stranci demokratske akcije (SDA) BiH za pritiske i prijetnje.

"Sve kako bi se mojom eliminacijom sa mjesta predsjednika VSTV stvorili uslovi za kontrolu pravosudnog sistema po dubini, a posebno Tužilaštva BiH", izjavio je Tegeltija.

Rekao je da ostavku podnosi u uslovima evidentno bezbjednosno opasne situacija po njega, te napada na njegovu suprugu i prijetnji njegovoj porodici. Naveo je da je izložen obavještajnim aktivnostima, koje vode njegovoj eliminaciji, te rekao da nema više nikakvo povjerenje u instituciju VSTV BiH.



Na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH održanoj 3. decembra, sedam članova je pozvalo Tegeltiju da podnese ostavku, a sedam je bilo protiv.

Ostavku su tražili i predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.

Evropska komisija je navela kako ostavku traži 'kako bi se spriječilo produžavanje krize u cijelom pravosuđu, te pomoglo da se vrati povjerenje javnosti'. Prethodno je, u junu, Evropska komisija najavila da će uskratiti novac bh. pravosuđu, uslovljavajući VSTV da se ozbiljno posveti i istraži navode o koruptivnim radnjama u sudstvu.



Iz Američke ambasade ranije su izrazili razočarenje što je Tegeltija i dalje u žarištu konstantnih navoda o korupciji, čime se podriva uloga VSTV-a u osiguravanju neovisnog, nepristrasnog i učinkovitog pravosuđa.

“Svi nosioci pravosudnih funkcija, članovi VSTV-a, te VSTV kao institucija, moraju se pridržavati najviših standarda i moraju poduzeti sve neophodne korake kako bi povratili povjerenje građana BiH”, odgovoreno je za RSE.

Ured visokog predstavnika (OHR) u BiH je već dva puta nakon nove afere u kojoj se Tegeltija našao pozvao predsjednika VSTV-a da podnese ostavku.

Kako su objasnili, to bi bio značajan korak ka obnovi integriteta i reputacije same institucije. Istaknuto je da je to pitanje naglašeno i u posljednjem komunikeu Vijeća za provedbu mira.



Još 2019. godine, Milan Tegeltija bio je dio afere nazvane "Potkivanje". On se dovodio u vezu s koruptivnim radnjama, odnosno da je putem posrednika, inače službenika Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), ugovarao klijente kojima je trebalo "ubrzati" predmete u bh. pravosuđu. To je objavljeno u videosnimku.

Afera nazvana "Potkivanje" i pored protesta u Sarajevu, te brojnih zahtjeva opozicije za smjenu Tegeltije, uz osudu međunarodne zajednice, nije imala negativne posljedice po predsjednika VSTV-a.