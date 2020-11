Lekari „Ujedinjeni protiv kovida“ predlažu mere za ugostiteljske objekte u Srbiji

Ugostiteljski objekti, naročito oni u kojima se služe hrana i piće, a posebno svira živa muzika, dokazano su veoma povoljno okruženje za brzo prenošenje virusa SARS-CoV2, navodi epidemiološki tim udruženja lekara „Ujedinjeni protiv kovida“ (UPK).



Tim je sačinio dokument koji sadrži preporuke osnovnih mera koje su neophodne u zatvorenom prostoru, kao i na otvorenom, kako bi se postiglo maksimalno sprečavanje rasejavanja novog korona virusa kada objekti rade.



Kako se navodi u dokumentu, mere su bazirane na preporukama Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti.

Plan „Ujedinjenih protiv kovida“ između ostalog podrazumeva ograničavanje radnog vremena ugostiteljskih objekata do 20 časova za goste i do 23 sata za kućnu dostavu tokom radne nedelje, zatvaranje svih objekata za goste od petka u 20 časova do ponedeljka, pri čemu bi vikendom bila dozvoljena isključivo dostava do 23 sata ili "za poneti" do 20 sati bez ulaska gostiju u objekat.

UPK smatra da je potrebno da svi ugostiteljski objekti u kojima ima sedećih mesta rade isključivo na rezervacije telefonom ili preko interneta (takođe moguće i na ulazu ako ima mesta), pri čemu je potrebno uraditi "brzu proveru zdravstvenog stanja", registrovati podatke za kontakt i dodeliti fiksno sedeće mesto, što važi i za zatvorene i otvorene prostorije.



Udruženje navodi da rezervacije treba ravnomerno rasporediti tokom dana i to na definisani period, da je, ako je moguće, nužno obezbediti različita vrata za ulaz i izlaz.



Navodi se i da je potrebno obezbediti pult za prijem gostiju na ulazu, gde će gosti biti dočekani od strane zaposlenog radi popunjavanja podataka i dezinfekcije ruku sredstvom sa 70% alkohola koje ugostitelj obezbedi.



Za jednim stolom, navodi UPK u dokumentu, treba da sede najviše četiri osobe ako su iz različitih domaćinstava i bez ograničenja ako su iz istog domaćinstva, pri čemu je nužno obezbediti najmanje četiri kvadratna metra (4m2) po osobi.



Preporučuje se i izbegavanje posluživanja po principu „švedskog stola“, a ukoliko se taj način posluživanja koristi, potrebno je obezbediti rukavice od poliuretana za jednokratnu upotrebu pored svakog komada zajedničkog escajga.



UPK preporučuje obezbeđivanje elektronskih menija preko sajta ili QR coda na svakom stolu, kao i limitiranje pušačkih zona na prostor na otvorenom.



Gostima i osoblju koji se ne pridržavaju preporuka, navodi UPK, treba uskratiti boravak u objektu.



Kako se navodi u dokumentu, svaki zaposleni mora svakog dana da izvrši tzv. "brzu proveru zdravstvenog stanja" pre početka smene. Gosti moraju obaviti istu proveru pre ulaska u objekat (unapred pri rezervaciji i/ili na samom ulazu).



"Ako je odgovor na bilo koje od pitanja potvrdan, ta osoba mora ostati kod kuće ili joj ne dozvoliti ulazak u objekat.

Posetioci moraju biti upoznati sa ovim pitanjima pri rezervaciji i na početku posete.

Ako osoba ima zdravstvenih problema, poput simptoma prehlade, curenja iz nosa, kijanja, upale grla, kašlja, otežanog disanja, povišene temperature i/ili naglog gubitka mirisa ili ukusa, ta osoba mora ostati kod kuće. Ako neko od zaposlenih razvije simptome tokom dana, treba odmah da ode kući", navodi se, pored ostalog, u dokumentu.

UPK, strukovno udruženje građana koje okuplja oko 3.000 lekara i zdravstvenih radnika, formirano početkom septembra, a nastalo iz istoimene inicijative za potpisivanje peticije medicinskih radnika u Srbiji koji nisu zadovoljni radom Republičkog kriznog štaba za suzbijanje epidemije korona virusa, navodi da to jasno predviđa Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Lekari iz grupe „Ujedinjeni protiv kovida“ uputili su polovinom oktobra Ministarstvu zdravlja Srbije zahtev da hitno formira Republičku stručnu komisiju za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti i da to telo, čije je postojanje predviđeno Ustavom, preuzme zakonske nadležnosti koje u epidemiji protiv korona virusa trenutno ima Krizni štab.

U Srbiji je za 24 sata, do 11. novembra u 15 časova, preminula 21 osoba, a 3.536 osoba je pozitivno testirano na korona virus. U Beogradu je u istom periodu ponovo registrovano najviše novih slučajeva korona virusa, njih 1.611, odnosno, 46 odsto od ukupnog broja novozaraženih.



Na drugom mestu po broju novozaraženih je Novi Sad, sa 175 novih slucajeva, Kragujevac ,sa 121 novim slučajem i Niš, sa 120 novoobolelih.