Skokom bez aplauza obilježena godišnjica rušenja Starog mosta u Mostaru

Uz zvuke sirene za opću opasnost, skokom bez aplauza, te bacanjem cvijeća u rijeku Neretvu, u ponedjeljak, 9. novembra je obilježena 27. godišnjica od rušenja Starog mosta u Mostaru.



Na taj dan 1993. godine u 10 sati i 16 minuta Stari most, kulturno-historijski spomenik iz osmanskog perioda, prvobitno izgrađen sredinom 16. stoljeća, srušen je u Neretvu, nakon višednevnog granatiranja teškim artiljerijskim projektilima sa položaja Hrvatskog vijeća obrane, sa okolnih brda iznad Mostara.



Klub skakača u vodu "Mostari", koji održava tradiciju skokova sa Starog mosta, organizirao je ceremoniju obilježavanja rušenja, uz epidemiološke mjere koje su na snazi zbog sprječavanja širenja zaraze koronavirusa.



Prisustvovalo je nekoliko desetina građana a skok sa oko 27 metara iznad vode visokog luka Starog mosta izveo je član Kluba skakača u vodu "Mostari" Kenan Juklo.



"Klub skakača u vodu 'Mostari', kao i svake godine obilježi ovaj crni datum skokom bez aplauza. To je ono što klub jedino i najmanje što možemo da uradimo. A jednostavno poruka je da se nikad, nigdje, nikome ovakva glupost više ne desi", izjavio je novinarima portparol Kluba, Saša Oručević.

On je, odgovarajući na novinarsko pitanje, kazao da pandemija korona virusa nije spriječila obilježavanje godišnjice rušenja Starog mosta.



"Nisu ni granate spriječile da ljudi dođu, da vide ostatke mosta, a svima smo rekli, što je normalno, da se ponašaju po preporukama, vidite da svi imamo maske", rekao je Oručević.



Upitan o tome da li je Stari most nakon obnove ispunio funkciju spajanja obala i ljudi u još uvijek više-manje podijeljenom Mostaru, Oručević je kazao kako se "čitav svijet skupi" na tradicionalnim ljetnim visinskim skokovima sa Starog mosta, kao i na Red Bull skokovima, te je time "svijet opčinjen ovim što mi imamo".



"Nama je jako bitno da je on napravljen, a mislim da vrijeme radi svoje, da sve više ljudi jedva čeka da dođe da vidi Most, jer idu mlađe generacije, ide život svojim tokom, a nešto ovako lijepo i ovako bitno je teško da se mrzi i ne voli, izbjegava i tako dalje", kazao je Oručević.



Na ceremoniji obilježavanja godišnjice rušenja Starog mosta bio je i Benaid Kalajdžić, više struki pobjednik skokova sa Starog mosta, koji je skakao i prije rata, sa originalnog mosta.



"Šta mi znači ovaj datum? Koliko tragediju, toliko i sreću. Dugo sam vremena skakao sa onog našeg Starog mosta, kojeg nikad ne mogu ni zaboraviti, a ovaj mi most znači jednu novu pobjedu ljepote nad zlom koje su učinili ovom gradu", rekao je Kalajdžić.

Stari most je u trenutku rušenja bio star 427 godina. Djelo je turskog graditelja Hajrudina, a sagrađen je u razdoblju između 1557. i 1566. godine.



Rušenje Starog mosta bilo je dio i optužnice pred Haškim tribunalom protiv šesterice vojnih i političkih lidera takozvane Hrvatske Republike Herceg-Bosne, ali je sud u pravosnažnoj presudi zaključio kako je Star most, ipak, bio legitiman vojni cilj.



Obnova Starog mosta je bila međunarodni projekat, okončan u ljeto 2004. godine. Godinu kasnije, Stari most je uvršten na UNESCO-ovu listu zaštićenih spomenika kulture.