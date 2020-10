Ujedinjeni protiv kovida: Proglasiti vanrednu situaciju zbog epidemije

Udruženje građana Ujedinjeni protiv kovida (UPK) saopštilo je da su ispunjeni uslovi da se u Srbiji proglasi vanredna situacija zbog epidemije korona virusa, ocenjujući da Zakon "propisuje šta je to vanredna situacija, i šta je to epidemija", kao i "koje mere mogu da se primenjuju" i koji su državni organi za to nadležni.



UPK, nastao iz istoimene inicijative za potpisivanje peticije medicinskih radnika u Srbiji koji nisu zadovoljni radom Republičkog kriznog štaba za suzbijanje epidemije korona virusa, navodi da to jasno predviđa Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kao i da isti zakon predviđa ko treba da proglasi vanrednu situaciju, a da to nije Krizni štab.



"Kada govorimo o organima koji se imaju boriti protiv epidemije, ovaj Zakon propisuje ministra zdravlja, Komisiju za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti i Zavod za javno zdravlje. Svaki od tih organa ima svoje nadležnosti", navodi se u saopštenju.



Kako navodi UPK, "organ pod nazivom Krizni štab ne postoji u ovom, niti u bilo kom drugom, zakonskom propisu".



"Posebno ne postoje komponente koje se u našoj široj javnosti nazivaju medicinski i politički deo Kriznog štaba. Ti delovi tog tela, pravne dileme nikakve nema, ne postoje. Pravnu dilemu po ovom pitanju ne stvaraju ni eventualni podzakonski akti kojima je Krizni štab obrazovan", navodi se u saopštenju.



UPK podseća da svi podzakonski akti moraju biti u skladu i sa svim zakonima i u skladu sa Ustavom, a da u eventualnom sukobu prilikom propisivanja između zakonskog i podzakonskog akta prednost ima zakonsko rešenje.