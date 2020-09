Janša kritikuje poziv EP na razmatranje vladavine prava u Mađarskoj

Slovenački premijer Janez Janša kritikovao je nedavni poziv Evropskog parlamenta da države EU na Evropskom savetu utvrde da li u Mađarskoj postoji opasnost od kršenja vladine prava kao osnovne evropske vrednosti.



"Vladavina prava je temelj EU-a i nijedna država ne može biti članica ako to ne priznaje. Ne poznajem nijednu članicu koja se tog načela odriče. Ali, da neko pokušava ugurati u vladavinu prava svoj pogled na to kako neke marginalne grupe treba da budu privilegovane ili u taj pojam uvede dvostruki kriterijum, pa se u jednoj državi toleriše postojanje političkih zatvorenika, a kod druge se izražava protivljenje sasvim logičnim reformama u pravosuđu - e to neće proći", rekao je Janša za televiziju Nova24.tv.



On je dodao da Evropski savet u kome su lideri svih članica to "nikad" neće dozvoliti, prenela je Hina.



Što se tiče glasanja u Evropskom parlamentu koji je pozvao članice EU da se na Evropskom savetu izjasne o mogućem kršenju vladavine prava u Mađarskoj, kada je zahtev podržala većina od 448, dok je 197 bilo protiv i 48 suzdržanih, Janša je rekao da je to u EP, koji je sastavljen od mnogo političkih grupa i različitih interesa, moguće jer se od slučaja do slučaja sklapaju većine na osnovu "kalkulacija i političke trgovine".



"No, s načelom vladavine prava je gotovo kad se o tome politički odlučuje. Evropski parlament je političko telo, sastavljeno je od političkih grupa. Ako se tako budu donosile odluke šta je vladavina prava u jednoj ili drugoj državi, to bi bio put prema ubrzanom raspadu Evropske unije", ocenio je Janša.



Dodao je da je ono što se u vezi s tim slučajem dešava "u briselskom mehuriću" apsurdno, te da ukazuje da oni koji tako razmišljaju nisu svesni šta su u ovom trenutku pravi problemi Evropske unije.



Lidera Slovenačke demokratske stranke (SDS) Janšu opozicija levog centra optužuje da je pod uticajem mađarskog premijera Viktora Orbana i da je spoljnu politiku Slovenije udaljio od francusko-nemačke osovine, tzv. "jezgra Evrope" i evropskih liberalnih demokratija u starim članicama-osnivačima EU, što on odbacuje.



"Što se tiče centralne Evrope ili Višegradske četvorke, danas je to s obzirom na realnu situaciju u mnogo čemu baš evropsko jezgro. Ako neko misli da je jezgro Evrope u Molenbiku usred Brisela, onda neka ide tamo, pa će videti da li je tu Evropa ili nešto drugo", rekao je Janša koga s mađarskim premijerom uz političko prijateljstvo veže i sličan pogled na problem migracija iz pretežno muslimanskih država.

Vlada Mađarske zatražila je u utorak ostavku potpredsednice Evropske komisije Vere Jurove zbog "uvredljivih javnih izjava" o demokratiji u Mađarskoj i saopštila da će prekinuti "sve političke kontakte" sa njom.



Mađarski premijer Viktor Orban je osudio komentar Jurove o "bolesnoj demokratiji" u Mađarskoj i nemogućnosti Mađara da formiraju nezavisno mišljenje.