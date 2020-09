Godfri: Ljudi koji su potpisali sporazum u Vašingtonu treba da ga sprovedu

Ambasador SAD u Srbiji Entoni Godfri izjavio je danas, povodom potpisivanja sporazuma u Vašingtonu između najviših predstavnika Beograda i Prištine, da "ohrabruje ljude koji su ga potpisali da ga sprovedu onako kako su ga potpisali".

Godfri je prilikom akcije dobrovoljnog davanja krvi u Crvenom krstu Srbije, povodom obeležavanja godišnjice terorističkog napada 11. septembra 2001. godine u SAD, odgovarajući na pitanje novinara rekao da se uskoro očekuje dolazak u Srbiju američke razvojne finansijske korporacije, kao i da će to značiti da SAD ispunjava svoj deo potpisanog sporazuma.



"To će nam pomoći da mi ispunimo ono što smo obećali a takođe se nadamo da će se i naši prijatelji koji su sa nama bili u Vašingtonu držati onoga sto je potpisano", rekao je Godfri odgovarajući na pitanje da li je sporazum potpisan u Vašingtonu pravno obavezujući za strane koje su ga potpisale i da li će biti sankcija ako ne bude ispunjen.



Godfri je rekao da ne bi da govori "o onome šta može biti a šta ne".



"Hajde da se fokusiramo na ono što se može dostići. Hajde da ne usmeravamo pažnju šta bi moglo ili šta ne bi moglo da se desi ako se ne ispuni ono što je dogovorne. Da se fokusiramo na ono što pokušavamo da postignemo, a to je poboljšanje životnog standarda za sve ljude i na strani Prištine i Beograda, kao i uvećanje ekonomskih mogućnost za ljude u ovom regionu i otvaranja puta napred ka daljem napretku prema drugim temema EU", kazao je Godfri.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je posle potpisivanja dokumenta u Beloj kući rekao da se Srbija obavezala, između ostalog, da za godinu dana premesti ambasadu u Jerusalim "ako Izrael bude poštovao Srbiju".

Više zvaničnika Srbije je izjavljivalo poslednjih dana pokukšavalo da relativizuje premeštanje ambasade.

List “Tajms of Izrael” (The Times of Israel) je objavio u sredu, pozivajući se na izvor u Vladi u Beogradu, da Srbija neće ispuniti obećanje o premeštanju svoje ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim ako Izrael prizna Kosovo.