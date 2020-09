Dačić: Nikome ne savetujem put ultimatuma

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je u četvrtak da će u Vašingtonu pritisci biti veliki i na državu i na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ali da ultimatum nije put za rešavanje problema.

Ivica Dačić je u Dnevniku Radio televizije Srbije (RTS) rekao da ishod zavisi od toga šta ko očekuje od sastanka.

"Uvek se govorilo samo o oblikovanju nekog ekonomskog okvira, sve ono što bi mogao da spada u normalizaciju odnosa ali što se tiče svakodnevnog života ljudi, infrastrukture, putne železničke, uspostavljanje slobode kretanja, robe, kapitala", naveo je Dačić.

On je dodao i da ako neko očekuje da to bude spektakularan sastanak, u smislu da se pojavi neki politički okvir i da se priča o statusu, tu je već, kako je ocenio, stvar "potpuno nepripremljena".

"Ako neko misli da će kroz neku skrivenu agendu da izvrši pritisak na Srbiju, ubeđen sam da će predsednik Vučić odgovoriti onako kako je to u našem nacionalnom i državnom interesu", rekao je Dačić.

On je dodao i da politički sporazum nije ni pripremljen.

"Svi bi voleli da reše to pitanje, ali to pitanje može biti rešeno samo kompromisom", rekao je.

"Znam kako to sve funkcioniše, pritisci će biti veliki i na državu i na čoveka lično, sa ucenama, pretnjama za njegovu budućnost, ali znam kako Vučić na to reaguje, tako da nikome ne savetujem da u slučaju Srbije ili Vučića krene putem ultimatuma, to nije put za rešavanje problema", poručio je Dačić.

On je ocenio i da zemlje Evropske unije (EU) ne gledaju blagonaklono na to što rade SAD jer, kako je rekao, "smatraju da to treba da radi EU".

Dačić je poručio i da Srbija ne može da, kako je rekao, ispravlja stvari u međunarodnom poretku.

"Svi smo svesni toga da Brisel vrši medijaciju u dijalogu po rezoluciji Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ali smo isto tako svesni da Savet bezbednosti UN treba da da konačno odobrenje za sve ovo. Tako da svi treba da imaju uvid u širinu spektra svih aktera", zaključio je Dačić.

Razgovori u Beloj kući između predstavnika Kosova i Srbije počinju u četvrtak, 3. septembra. Robert O'Brajan (Robert O'Brien), savetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsednika Donalda Trampa (Trump), poželeo je dobrodošlicu predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i premijeru Kosova Avdulahu (Avdullah) Hotiju 2. septembra.

O'Brajan, domaćin susreta koji je inicirao Trampov savetnik za dijalog Kosova i Srbije Ričard Grenel (Richard Grenell) ocenio je u objavi na Tviteru da je reč o važnom razgovoru, koji će unaprediti mirovne pregovore kroz ekonomsku saradnju.

Dan ranije, neimenovani specijalni Trampov savetnik rekao je da još nije utvrđeno da li će američki predsednik Donald Tramp (Trump) prisustvovati sastanku lidera Kosova i Srbije.

On je na telefonskom brifingu sa novinarima naveo da Sjedinjene Države nemaju tajni plan kada su u pitanju pregovori Kosova i Srbije i insistirao da će teme razgovora biti ekonomske prirode.