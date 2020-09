Šef Senata Češke govorio na Tajvanu, uprkos protivljenju Kine

Prkoseći gnevu Kine, predsednik gornjeg doma Parlamenta Češke, Senata održao je danas govor poslanicima Parlamenta Tajvana, uz oštar ukor autoritarne politike Pekinga i njegove sve agresivnije spoljne politike.



Miloš Vistrčil je govor u kojem je naglasio zajedničke demokratske vrednosti Češke i Takvana zaključio proglasivši na mandarinskom jeziku: "Ja sam Tajvanac!", što je bila referenca na čuveni antikomunistički govor nekadašnjeg američkog predsednika Džona F. Kenedija u tada podeljenom Berlina u kojem je izjavio da je on Berlinac.



Peking je gnevan zbog posete češke delegacije Tajvanu, te je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo u ponedeljak ambasadora Češke da bi mu strogo ukazalo da ta poseta predstavlja "flagrantnu podršku nezavisnosti Tajvana", prenela je Beta.



Kina tvrdi da je Tajvan njena teritorija i snažno se protivi svakom zvaničnom kontaktu drugih država i vlasti tog ostrva.



Predstavnica kineskog Ministarstva spoljnih poslova za štampu, Hua Chunjing, osudila je posetu Vistrčila, rekavši da "on otvoreno podržava separatističke snage i separatističke aktivnosti na Tajvanu koje ozbiljno krše suverenitet Kine i njene unutrašnje stvari".



Ponovila je upozorenje ministra spoljnih poslova Vang Jia koji je u ponedeljak u Evropi rekao da "kineska vlada i narod neće sedeti skrštenih ruku i pustiti da to prođe, već će ih definitivno naterati da plate visoku cenu za svoje kratkovido ponašanje i politički oportunizam".



Posle sastanaka u Berlinu s Vangom, nemački ministar spoljnih poslova Hajko Mas, čija zemlja predsedava rotirajućim predsedništvom Evropske unije, rekao je da je bio u kontaktu s češkim kolegom povodom posete predsednika Senata Tajvanu.



"Mi Evropljani vrlo blisko delujemo u spoljnoj i bezbednosnoj politici i mi se prema našim međunarodnim partnerima odnosimo s poštovanjem, a to očekujemo i od njih", rekao je Mas i dodao da "pretnje nisu deo toga".



Vang je branio kineski stav rekavši da je "Kina samo jedna, a Tajvan je deo Kine".



U današnjem govoru u Tajpehu, Vistrčil je naglasio demokratske slobode prihvaćene otkako je Češka zbacila komunističku vlast na kraju Hladnog rata, a Tajvan izašao iz ratnog stanja krajem 1980-ih.



Vistrčilova poseta usledila je posle prepirke prošle godine Pekinga i Praga koji su raskinuli sporazum o bratskim gradovima jer je Peking želeo da Prag pristane na princip "jedne Kine", odnosno da je Tajvan deo njene teritorije.



Poseti se protivio i češki predsednik Miloš Zeman koji je snažno za kineske stavove. Vistrčil će se ove nedelje sastati i s tajvanskom predsednicom Cai Ing-Ven.



Usred kineske kampanje diplomatske izolacije i vojnih pretnji, Tajvanu je zabranjeno učešće na velikim međunarodnim forumima i sada ima samo 15 formalnih saveznika. Uprkos nepostojanju zvaničnih veza s njim, SAD su tajvanski najbliži partner i izvor naoružanja da bi se suprotstavio kineskoj pretnji da to ostrvo vojnim sredstvima stavi pod svoju kontrolu.



Posle svog govora, Vistrčil je rekao novinarima da njegova poseta nije zamišljena kao uvreda Pekingu. On je objasnio da se "ni na koji način ne suprotstavljamo uzajamnoj koristi i jednakim odnosima s Narodnom Republikom Kinom, već želimo da imamo uzajamne koristi i ravnopravne odnose i s Tajvanom".



Predsednik Parlamenta Tajvana, Ju Ši-kun, rekao je da je poseta češke delegacije potvrda stalnog prisustva Tajvana na svetskoj sceni, kao i odbacivanja autoritarnosti.



"(Vistrčilova) poseta je dokaz postojanja Tajvana. Dokaz svetu da Tajvan postoji", rekao je Ju.



U Pragu, ministar spoljnih poslova Tomas Petriček rekao je danas da je Vlada obavestila Kinu da nema promene u državnoj politici povodom njenih odnosa s Tajvanom.



Petriček je, povodom komentara Kine o Vistrčilovoj poseti, rekao da ona neće štetiti odnosima Češke s Kinom.



"Želimo da nastavimo da radimo na našem strateškom dijalogu, ali moramo protestovati kada čujemo tako oštre izjave", kakve su kineske povodom posete Vestrčila Tajvanu, rekao je Petriček.