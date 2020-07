Poljska kritikuje EU nakon ukidanja dotacija zbog diskriminacije LGBT

Poljski ministar pravde Zbignjev Žobro osudio je danas kao neopravdano bespravlje korak Evropske komisije (EK) da poljskim lokalnim samoupravama koje su proglasile prošle godine na svojoj teritoriju tzv. "zonu slobodnu od LGBT", odbije finansiranje partnerskih projekata sa drugim gradovima ;zbog diskriminacije manjina, prenosi Beta

U okviru programa Partnerstvo gradova, EK je u utorak odobrila 127 projekata i izdvojila za njih 2,32 miliona evra, ali je odbila projekte šest poljskih gradova koje su gradske vlasti ranije proglasile zonom slobodnom od LGBT.



"Države članice i vlasti država moraju da poštuju vrednosti EU i osnovna prava. Zato je odbijeno šest projekata partnerstva gradova u kojima su angažovane poljske vlasti koje su usvojile rezoluciju o 'zonama slobodnim od LGBT' ili o 'porodičnim pravima'", poručila je na Tviteru evropska komesarka ;za ravnopravnost Helena Dali, ali nije želela da navede o kojim poljskim gradovima je reč.

Ministar pravde Zbignjev Žobro optužio je danas EK da cenzuriše poglede na svet i vrši pritisak na poljske gradove i Poljake sa stanovišta svoje evropske ideologije, a odbijanje EK da sufinansira projekte zbog diskriminacije LGBT populacije nazvao je neopravdanim bespravljem.



"Zatražićemo od premijera Mateuša Moravjeckog da preduzme odlučne korake protiv Evropske komisije da se takvo bespravlje ne ponavlja. Ugovor o EU jasno navodi da EK i svi organi EU imaju obavezu da poštuju nacionalni identitet pojedinih država i takođe ravnopravnost lokalnih samouprava i gradjana čije je pravo da slobodno oblikuju svoje mišljenje, ubeđenja i poglede na svet", kazao je danas poljski ministar pravde, javlja poljska privatna televizija TVN24.



Predstavnici poljske opozicije upozorili su da konačno dolazi na dnevni red to da će EU insistirati na principu "pare za poštovanje vrednosti" i da ako vladajuća poljska konzervativna stranka Pravo i pravda nastavi da uvodi ideologije u poljske lokalne samouprave, kao što su te rezolucije o "zonama slobodnim od LGBT", neće dobiti ništa iz evropske kase.



"Rezolucije o LGBT su izraz ideologije i nisu u nadležnosti lokalnih samouprava. S druge strane, kažnjavati lokalne zajednice zato što su lokalni odbornici usvojili glupu rezoluciju, isto nije dobro. Taj novac bi trebalo da bude prosledjen korisnicima, dakle meštanima tih konkretnih gradova za programe edukacije ili infrastrukture, a ne da ostanu blokirane na evropskom nivou", kazao je portparol najjače opozicione partije, liberalne Građanske platforme, Jan Grabjec.



Rezolucije kojima se izjašnjavaju da su njihove opštine slobodne od LGBT, lokalni odbornici uglavnom na manje razvijenom jugoistoku zemlje usvajali su tokom prošle godine uz obrazloženje da su ciljevi LGBT pokreta u suprotnosti sa tradicionalnim poljskim vrednostima i prirodnim poretkom, kao i to da su, kako su napisali odbornici u Pšemislu u avgustu prošle godine, ti pokreti društveni inženjering koji udara u osnovu društvenog poretka, a to je porodica.



Prema mapi tzv. Atlasa mržnje koji pokazuje rasprostranjenost govora mržnje i homofobije, te "zone slobodne od LGBT" u Poljskoj obuhvataju skoro 24 odsto teritorije zemlje u kojima živi jedna četvrtina od 38 miliona Poljaka.



Homofobni adut u privlačenju birača pojavio se i u kampanji pred predsedničke izbore u julu kada je predsednik Poljske, reizabran 12. jula, Andžej Duda rekao da LGBT nisu ljudi već ideologija, gora od boljševičke.



Potpredsednik Sejma poljskog parlamenta i šef poslaničkog kluba vladajuće stranke Pravo i Pravda Rišard Terlecki ogradio se danas od tih rezolucija o LGBT zonama, iako su donete listom na inicijativu i glasovima lokalnih odbornika vladajuće stranke.



"Centrala ne preduzima takve aktivnosti. Gledamo na to sa uznemirenjem zato što to izaziva emocije, debate o temama koje trenutno nisu najhitnije i najvažnije", kazao je TVN24 Terlecki.



Na jučerašnju vest da je EK odbila da finansira projekte lokalnim samoupravama koje diskriminišu LGBT populaciju, nepoznati počinioci su tokom noći ukrasili nekoliko najvažnijih spomenika u Varšavi zastavama u bojama duge, simbolom borbe LGBT manjina protiv diskriminacije, i dodali kartice sa porukama da je Varšava grad svih.



"Postoje izvesne granice koje su juče predjene, oskrnavljeni kip Isusa na krakovskom Pšedmješću nije samo verski simbol, već svedok dramatične istorije prestonice", osudio je danas kao vandalizam šarene zastave na spomenicima premijer Moravjecki.



Moravjecki je na Tviteru poručio da Poljska neće ponoviti grešku Zapada da toleriše takav vandalizam.



"Tolerancija znači i uzajamnost. Bez poštovanja ideala većine, sve manjine, umesto da stiču pristalice, prave sebi isključivo neprijatelje", napisao je poljski premijer.