SZO: Putovanja ne mogu biti zabranjena neograničeno

Zabrane međunarodnih putovanja ne mogu ostati na snazi neograničeno i države će morati da učine više da spreče širenje korona virusa unutar svojih granica, saopštili su u ponedeljak čelnici Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

Zbog rasta broja zaraženih mnoge zemlje su poslednjih dana pojačale restrikcije na putovanja. Tako je Velika Britanija naložila svojim državljanima da po povratku iz Španije moraju u karantin. Ova i slične mere će svakako uzdrmati turizam, prenosi Rojters.

Jedino striktno pridržavanje zdravstvenih mera – od nošenja maski do izbegavanja gužvi – omogućiće svetu da se izbori sa pandemijom Covida 19, izjavio je generalni sekretar SZO-a Tedros Adanom Gebrejesus (Tedros Adhanom Ghebreyesus) na virtuelnoj konferenciji za novinare u Ženevi.

“Gde se ove mere poštuju, tamo se smanjuje broj obolelih, a tamo gde se to ne čini, taj broj raste,” precizirao je Gebrejesus pohvalivši Kanadu, Kinu, Nemačku i Južnu Koreju jer su uspele da stave pod kontrolu epidemiju.

Jedan od direktora Svetske zdravstvene organizacije Majk Rajan

(Mike Ryan) izjavio je da je nemoguće da države u doglednoj budućnosti drže granice zatvorenim.



“Ekonomije moraju da se otvore, ljudi moraju da rade, trgovina mora da se obnovi,” dodao je Rajan.

On je istakao da sadašnja situacija u Španiji nije ni približno tako loša kao što je bila u vreme vrhunca pandemija, izražavajući očekivanje da će žarišta koja su se pojavila u toj zemlji biti stavljena pod kontrolu, mada će biti potrebno nekoliko dana ili sedmica da se utvrdi budući trend ove bolesti.



“Što više razumemo bolest, što bude više mikroskop usmeren na nju, možemo biti hirurški precizni u njenom otklanjanju iz naših zajednica,” zaključio je Rajan.

Gebrejesus je istakao da je pandemija virusa korona kojom je zaraženo više od 16 miliona ljudi u svetu i skoro 650 hiljada preminulo, najteža je globalna zdravstvena situacija sa kojom se suočio SZO.