Brnabić: Nemam informaciju da je Srbija zaustavila kampanju protiv Kosova

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da nema informaciju da je Srbija pristala da prekine sa kampanjom povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova i da se od nje traži da „zvanično komentariše nezvaničnu vest iz Brisela“.

„Ja sam videla tu vest, ali nisam videla izvor te vesti. Kada kažete vest iz Brisela, ja ne znam šta to znači. Da li je to iz Evropske komisije, Evropskog parlamenta ili je neki čovek na ulici to rekao pa mi to uzimamo kao legitiman izvor. Tražite od mene da komentarišem nezvanične vesti, koje su plasirane tendenciozno i u jedno tendenciozno vreme“, rekla je Brnabić odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa (RSE) da li je Srbija obustavila kampanju povlačenja priznanja Kosova.

Prethodno je Radio Slobodna Evropa preneo da su diplomatski izvori u Briselu novinarima rekli da je Srbija pristala da obustavi kampanju povlačenja priznanja kosovske nezavisnosti. Kako je rečeno, beogradske vlasti su dale pristanak kako bi „doprinele atmosferi za ponovni početak dijaloga o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije“.

„Kao deo dobre volje za stvaranje atmosfere koja je pogodna za nastavak dijaloga, strane u Beogradu su se složile da neće nastaviti sa ovom kampanjom”, potvrdio je novinarima jedan visoki diplomatski izvor u Evropskoj uniji (EU).

Brnabić je izjavila i da ponavlja stav predsednika Srbije Aleksandra Vučića i „državni stav“ da Srbija tokom dijaloga može da „suspenduje razgovore sa drugim zemljama koje misle da su u prošlosti pogrešile zato što su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, ukoliko Priština suspenduje svoje razgovore da postigne nova priznanja ili da postane članica međunarodnih organizacija“.

„Mi mislimo da je to fer. Tokom dijaloga suspenduje se sve dok ne probamo da nađemo kompromisno rešenje“, rekla je Brnabić nakon sastanka sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji i ambasadorima zemalja članica EU.

Ponovila je i da „ne postoji nikakav reciprocitet između taksi (na robu iz Srbije koje je ranije uvelo Kosovo, prim.aut) i priznanja ili povlačenja priznanja“.

„Ne znam što bismo mi uradili bilo šta, zato što su oni uradili nešto što je suprotno svim sporazumima, što je necivilizacijski, što nije u skladu sa evropskim vrednostima“, rekla je Brnabić.

„Nadamo se da će se uskoro povući sve odluke koje znače da ne možemo da imamo ekonomsku saradnju i koje sprečavaju protok roba i ljudi, kako bismo mogli da se vratimo dijalogu“, izjavila je Brnabić, govoreći o merama koje je Kosovo uvelo Srbiji.

Ona je dodala i da se "niko ne nosi mišlju da će Srbija moći da postane članica EU bez postignutog sporazuma o normalizaciji sa Prištinom".

"Šta taj sporazum o normalizaciji znači i kako će on izgledati, to je otvoreno za interpretaciju i debatu. Mi razumemo da EU ne želi da uveze otvorena pitanja iz zemalja koje žele da postanu članice, sa druge strane i nama je u interesu da imamo negde nekako zatvoreno to pitanje i da radimo na normalizaciji odnosa sa Prištinom. To je važno za Srbiju sa ili bez EU, a to je razumljiv stav EU i nije nov", rekla je Brnabić.

Fabrici: EU posvećena dijalogu

Odgovarajući na pitanje o obustavi kampanje priznanja, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici je rekao da je „teško da komentariše neimenovane izvore“ i dodao da EU uvek poziva na izbegavanje mera koje mogu štetiti dijalogu.

„To je naša jasna poruka, da se stvori najbolje moguće okruženje za dijalog“, rekao je Fabrici. Dodao je i da je specijalni izaslanik EU za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak, kada je čestitao Prištini na izboru nove Vlade, pozvao na „preispitivanje mera takozvanog reciprociteta“ koje je Priština uvela Beogradu.

Šef delegacije EU je istakao da "status quo nije nikome od koristi".

Fabrici je dodao da Unija „ne nameće rešenje odozgo“ već da obe strane u dijalogu moraju da nađu prihvatljivo rešenje, kao i da je specijalni izaslanik Lajčak aktivan u razgovorima sa obe strane i da želi da poseti Beograd i Prištinu.