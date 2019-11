Ambasador SAD u Srbiji: Cilj nam je da se ohrabri dijalog Beograda i Prištine

Novi ambasador SAD u Srbiji Entoni Godfri (Anthony Godfrey), izjavio je da je cilj Amerike da ohrabri dijalog između Beograda i Prištine i da ukaže na to koliko bi ljudi u regionu imali koristi od toga da se nađe rešenje.

"Moj zadatak je popravim odnose Srbije i SAD, ali da radim u interesu svoje zemlje na Balkanu, a interes Amerike je da Zapadni Balkan postane mesto stabilnosti i prosperiteta, gde se poštuju demokratske vrednosti, gde zemlje poštuju granice i imaju dobre odnose", rekao je Godfri u intervjuu za Radio televiziju Srbije (RTS).

On je rekao i da je to najbolji način za put ka Evropskoj uniji i da je zato, kako je rekao, njegov cilj da upotrebi svu energiju i sva sredstva ambasade u Beogradu da pomogne Srbiji da postigne ono što je sama sebi postavila - a to je ulazak u EU.

Naveo je i da je Evropska unija poslala loš signal kada je rekla da zaustavlja proces proširenja.

"Američki izaslanik za Zapadni Balkan Metju Palmer i ja smo razgovarali i izrazili razočarenje što EU nije učinila korak napred. Bio je to loš signal", rekao je američki ambasador.

Ipak, napominje, članstvo u EU ostaje za Srbiju važan podstrek.

"Kolege iz Brisela su me uverile da nije baš došlo do potpune promene politike i podsetili su me da je proširenje utkano u osnivačka dokumenta Unije, tako da to pitanje nije sasvim zatvoreno", rekao je ambasador SAD za RTS.

Na pitanje da li vakuum koji ostavlja odlaganje proširenja za neke druge uticaje na primer Rusije i Kine, američki ambasador kaže da ga to ne uznemirava.

"Srbija dobro napreduje, najveći deo investicija dolazi iz Evrope. Evropa je blizu, a Kina i Rusija su daleko. Razumem specijalne veze Srbije sa Rusijom i Kinom i one su vam važne, Srbija sama odlučuje o svojim partnerstvima i mi te odluke poštujemo", naveo je Godfri.

Posebno poštujemo odluku o neutralnosti i suverenitet Srbije i znamo da je Srbiji važno da postane članica EU, rekao je američki ambasador.

Prema njegovim rečima, reforme koje su urađene i one koje treba obaviti zbog članstva u EU su važne same po sebi, a ne samo zbog članstva.

Godfri je, kako prenosi RTS, ponovio i da se Amerika zalaže da sve zemlje u regionu postanu članice EU, a naročito one koje to žele.