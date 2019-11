Zoran Tegeltija imenovan za mandatara za sastav Vijeća ministara BiH

Zoran Tegeltija imenovan je za mandatara za sastav Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (BiH), potvrdio je za Radio Slobodna Evropa (RSE) Igor Žunić, predsjednik Kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Tegeltija je imenovan na posebnoj sjednici Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Kako je potvrđeno iz Predsjedništva BiH, očekuje se obraćanje članova Predsjedništva na konferenciji za novinare.

To je na Twitteru napisao i glasnogovornik SNSD-a, Radovan Kovačević.

Bosna i Hercegovina je bez vlasti na državnom i federalnom nivou godinu dana, jer lideri stranaka, nakon izbora, nisu mogli postići dogovor.

Naime, Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, nije želio glasati za dostavljanje Godišnjeg nacionalnog programa (ANP), koji je potreban da bi NATO odobrio aktivaciju Akcionog plana za članstvo (MAP).

Šarović: Dodik kapitulirao i 'prodao' RS

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović naglašava da je član Predsjedništva BiH Milorad Dodik svojim glasom dobio mandatara, ali je to platio ulaskom Republike Srpske u NATO.

"Iako je obećavao da nikada neće prihvatiti ANP sada je potpuno jasno da je pristankom na ovaj dokument, kako god da se on zvao, Dodik aktivirao MAP i prodao Republiku Srpsku", smatra je Šarović.

Šarović naglašava da kojim god imenom ovaj dokument sada nazvao, a sigurno će se pravdati ovih dana da to nije to, jasno je da je Dodik prekršio rezoluciju Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti, saopšteno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

"Time je sebe postavio visoko na sramnoj ljestvici osoba koje su donijele jednu od ključnih odluka pogubnih za interese građana i ciljeve Republike Srpske", zaključio je Šarović u saopštenju.

Nebojša Vukanović, poslanik Srpske demokratske stranke (SDS) u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ocijenio je imenovanje Tegeltije za mandatara "velikom izdajom Republike Srpske i Srbije", jer je "Milorad Dodik prihvatio izmijenjeni plan za članstvo u NATO".

"Ja nisam neki prorok, ali upravo sam najavio da će Milorad Dodik kapitulirati i i da će umjesto ANP-a pristali na neki PNI, odnosno samo će se taj dokument preimenovati. Upravo je tako i bilo. On je otkočio put u NATO, slaće se izvještaji u Brisel i vjerujem da je ovo najveća izdaja i najveća kapitulacija Milorada Dodika. Iako je on poznat po brojnim zaokretima u proteklih 20 godina, ovo je zaista najkrupnija stvar koju je do sada uradio. Ponizio je sve građane Republike Srpske, prije svega, Narodnu skupštinu Republike Srpske i to nakon osam dana nakon što su doneseni ti bombastični zaključci. Mislim da više od BiH ne zavisi kada će postati članicom NATO-a, već je to na NATO-u i Briselu da odluči, a ja vjerujem da će to biti uskoro", riječi su Vukanovića.

Zukan Helez, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta BiH, komentarišući imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, izjavio je za RSE da je očito kako je "neko pred međunarodnim pritiskom - popustio".

"Vidjećemo u narednom periodu ko je taj ko je popustio. Bile su dvije suprotstavljene strane. Jedni su govorili da neće pristati na formiranje vlasti bez ANP-a, a Milorad Dodik je govorio da to ne želi i bio je izričit u tome. Očito da je urodio plodom diplomatski pritisak, a ključne stvari su se desile u ovome što je opozicija napravila. Stavili su potpise za održavanje vanredne sjednice za izmjenu poslovnika i tako je Dodik doveden pred svršen čin, kao i ostali iz Federacije BiH koji su bili protiv. Bitno je, i ja se ponosim time, što je i SDP (Socijaldemokratska partija BiH) učestvovala sa potpisom za izmjene poslovnika i mislim da je i to jedan od razloga što su požurili da urade i da imenuju mandatara. U svakom slučaju, dobro je da se odblokira proces i da se ide naprijed", izjavio je Helez za RSE.

Članovi Predsjedništva BiH, Željko Komšić i Šefik Džaferović, uslovljavali su imenovanje Tegeltije slanjem ANP-a.

Nekadašnji ministar finansija Republike Srpske (RS) Zoran Tegeltija je rođen u Mrkonjić Gradu 1961. Po završetku gimnazije, preselio se u Sarajevo gdje je završio Ekonomski fakultet.

Magistrirao je sa 45 godina, a doktorirao dvije godine kasnije, 2008. Živi u Mrkonjić Gradu sa suprugom Dušankom, s kojom ima dvije kćerke – Jelenu i Ivanu.

Tegeltija je član SNSD-a od 1998. godine.

Centralna izborna komisija BiH (CIK) je ranije, postupajući po zahtjevu Predsjedništva BiH, kao organa nadležnog za imenovanje predsjedavajućeg Vijeća ministara, utvrdila da Zoran Tegeltija ispunjava sve potrebne uslove za imenovanje propisane Izbornim zakonom BiH.

Odluka o imenovanju Tegeltije treba biti dostavljena u dalju proceduru Komisiji Predstavničkog doma Parlamenta BiH za pripremu izbora Vijeća ministara.

Tegeltija će, ako se odobri njegovo imenovanja, naslijediti Denisa Zvizdića na čelo predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

Uskoro opširnije...