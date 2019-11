Šarović: Dodik otvorio put BiH prema NATO-u

Predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović izjavio je za Radio Slobodna Evropa kako je jasno da su tri stranke (SDA,SNSD i HDZ) proteklih sedmica radile na modifikaciji dokumenta koji se ne zove Akcioni plan za članstvo BiH u NATO, ali da je u suštini to Akcioni plan za članstvo BiH u NATO (ANP), koji će biti poslan u Brisel.

„On govori o aktivaciji MAP-a i o tome je jasno rekao predsjedavajući Predsjedništva gospodin Komšić, a i drugi član Predsjedništva, tako da te moguće manipulacije i priče Dodikove da to nije to, padaju u vodu. Potpuno je jasno da je on odustao od svojih principa, od onog što je zastupao prije nekoliko dana u Skupštini Republike Srpske. Očito da je bila jača želja da bude dio Savjeta ministara od pridržavanja Narodne skupštine Republike Srpske. Ono što je nama spočitavao, on je bio taj koji nije izdržao i kapitulirao je. On je prihvatio osnovne uslove slanja dokumenta i na takav način praktično otvorio put Bosni i Hercegovini prema NATO-u. On će to vjerovatno pokušati da objasni na drugi način, ali su činjenice takve i mislim da se ne mogu nazvati ničim drugim nego ovako kako sam rekao“, kaže Šarović.

Na naše pitanje da li su pritisak izvršile strane diplomate koje su u utorak ujutro bile na sastanku sa članovima Predsjedništva BiH, te da li zbog ovakve današnje odluke je Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH po okončanju sjednice otputovao na razgovor sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Šarović odgovara:

„Ništa nije slučajno i svakako da ima veze sa jutrošnjim sastankom, ali mislim da ide u Beograd da objasni šta je potpisao, pa će produžiti vjerovatno u Rusiju, koliko ja znam. Biće odsutan nekoliko dana dok ova gužva prođe“, ističe Šarović.

Predsjednik Srpske demokratske stranke poručuje i da će opozicione partije u narednim danima dogovoriti na koji način će dalje djelovati kada je u pitanju situacija oko slanja u NATO Programa reformi BiH, te da ne isključuje i sazivanje posebne sjednice Skupštine Republike Srpske o ovom pitanju.