Fejsbuk lansira novu sekciju vesti, plaća izdavačima

Društvena mreža Fejsbuk uvodi sekciju vesti "Njuz tab" (News Tab) na svojoj mobilnoj aplikaciji gde će se prikazivati naslovi vesti koje biraju novinari a izadavači će biti plaćeni za upotrebu njihovog materijala.



Ta društvena mreža dugo je bila u sporu sa izdavačima vesti koji se žale da Fejsbuk ima koristi od deljenja njihovih članaka bez plaćanja za njih.



Ovo je potencijano veliki korak za platformu dugo obeleženu teškoćama da iskoreni dezinformacije i nespremnosti da sklapa ugovore sa izdavačima, prenosi AP.



U odeljku vesti biće uključeni naslovi iz Vol Strit Džornala (the Wall Street Journal), Vašington posta (the Washington Post), Bazfid njuza (BuzzFeed News), Biznis insajdera (Business Insider), En-Bi-Sija (NBC), Ju-es-ej tudeja (USA Today) i Los Anđeles tajmsa (the Los Angeles Times) kao i lokalni naslovi iz nekoliko najvećih američkih gradova.



Nova sekcija vesti kreće danas.



Preko Fejsbuka će se videti samo naslovi. Kada se pritisne na naslove korisnik ode direktno do vebsajtova ili aplikacija izdavača, ako su instalirane. To je manje više ono što su izdavači tražili od Fejsbuka godinama.



Fejsbuk nije želeo da kaže ko će i koliko biti plaćen navodeći samo da će plaćati izdavačima za pristup sadržaju.