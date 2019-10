Georgijeva: Američko-kinesko trgovinsko primirje nedovoljno

Trgovinsko primirje između Vašingtona i Pekinga je "dobra vest" ali to nije dovoljno, upozorila je danas generalna direktorka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Kristalina Georgijeva i izvršila pritisak na dve zemlje da dođu do trajnog rešenja da bi očuvali svetski rast, javlja AFP.



"Zaista je vrlo dobra vest da SAD i Kina razgovaraju, ali to nije dovoljno. Nije nam potrebno samo primirje već trgovinski mir", rekla je Georgijeva na konferenciji za novinare.



MMF procenjuje da će trgovinski rat između dve najveće svetske privrede oduzeti 0,8 odsto svetskog BDP, odnosno 700 milijardi dolara do 2020. godine ukoliko sve pojačane carine stupe na snagu do kraja godine.

Georgijeva je ukazala da i ako te kaznene carine ne budu primenjene i dalje bi se izgubilo 0,6 odsto BDP-a



Ona je istakla da trgovina podstiče rast, otvaranje radnih mesta i prema tome smanjenje siromaštva.

"Trgovina je dobra za mir", rekla je ona.



Vašington i Peking koji su u sukobu od marta 2018. godine objavili su u petak da su načelno postigli trgovinski sporazum. Američki predsednik Donald Tramp se nada da će ga finalizovati do sredine novembra.