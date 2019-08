Plenković: Napad kod Knina delo pojedinaca, ne odražava klimu u društvu 

Premijer Hrvatske Andrej Plenković osudio je danas incident u kafiću kod Knina, gde su maskirani napadači upali u kafić i povredili pet osoba među kojima i devetogodišnje dete, ali je istakao da se radi o delima pojedinaca, a ne o klimi u društvu koja podstiče nasilje, prenosi agencija Beta.

"Ja ne vidim takvu klimu. Ovo su individualna dela pojedinaca koja treba sankcionisati", rekao je Plenković novinarima, prenosi N1.

Dodao je da je ono što radi Vlada "upravo obrnuto", jer traži da se smanji polarizacija u društvu i isključivost i se spreče oni "koji hoće tenzije u društvu, a takvih je dosta".



On je naglasio da treba sankcionisati počinitelje takvih dela i da je to najbolja poruka i rešavanje problema.



"Uvek ima onih koji su devijantni. Ne daj Bože da je to pravilo, to bi bila jako zabrinjavajuća okolnost u Hrvatskoj. Zato sam rekao da manjine treba da budu deo parlamentarne većine u Hrvatskoj, da ostvaruju svoja prava. To za većinski narod nije problem, nego plus. Ako štitimo prava manjina, lakše ćemo se zalagati za prava naših manjina u tim zemljama", rekao je Plenković.



Goste kafića koji su sinoć gledali TV prenos utakmice Young Boys - Zvezda u mestu Uzdolje blizu Knina napalo je 15 maskiranih osoba, a među napadnutim je bilo i žena i dece, javili su hrvatski mediji.

Sličan incident, prema saopštenju policije, se dogodio i u Đevrskama, u opštini Kistanje, gde je u kafiću u kojem se gledala utakmica došlo do provokacija, kako mediji pišu, uglavnom na nacionalnoj osnovi.

Šibenska policija je navela u saopštenju da je "u mestu Uzdolje, nekoliko, za sada, nepoznatih osoba u tamošnjem ugostiteljskom objektu verbalno i fizički napali vlasnicu ugostiteljskog objekta i goste, pri čemu su oštetili i inventar objekta, a tom prilikom pet osoba je lakše povređeno, među kojima i jedan maloletnik".