Vujović: Treba provjeriti dodjelu stanova crnogorskim funkcionerima

Član Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije Crne Gore Zlatko Vujović, saopštio je za Radio Slobodna Evropa da dodjela stanova i kredita, po beneficiranim uslovima za funkcionere i državne službenike, može imati uticaj na integritet i nezavisnost institucija, a posebno na one institucije koje ne pripadaju izvršnoj vlasti.

Vujović je najavio da će na narednoj sjednici Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, inicirati provjeru imovinskih kartona brojnih državnih funkcionera kojima je Vlada Crne Gore, u protekle dvije godine pod veoma povoljnim uslovima, odobrila stambene kredite ili im je dodijelila stan.

Vlada Crne Gore je tokom vikenda objavila imena 95 ministara, sudija, tužilaca, poslanika, čelnika nezavisnih agencija i državnih službenika kojima je odobrena kupovina stana ili dodjeljen stan pod beneficiranim uslovima.

Dio crnogorske javnosti je burno reagovao zbog činjenice da su takvi povoljni uslovi za rješavanje stambenih pitanja za građane nedostupni.

“Ako je Vladin kredit takav da je potrebno vratiti svega 20% glavnice po kreditnoj liniji, to znači da vam je neko bespovratno dao značajna sredstva. Sve to svakako ima velikog uticaja, čak i ako je formalno regulisano i ako je sve u skladu sa propisima, otvara se pitanje da li to utiče na integritet i donosioca odluka koji ne pripada izvršnoj vlasti, rekao je Vujović.

On dodaje da je vidljivo da je izvršna vlasto dobila dobila jednu veliku polugu uticaja, 'a to je da ona donosi odluke o takvoj vrsti dodjele sredstava ili stanova onim licima koja ne pripadaju toj grani vlasti, konkretno govorim o sudskoj i zakonodavnoj vlasti koja koristi tu vrstu beneficija'.

"Mislim da je riječ o nekom modelu i mehanizmu koji nije adekvatan jer nije dostupan svim građanima pa čak ni onima koji rade u javnim ustanovama, pa treba razmisliti o preispitivanju tog modela", rekao je Vujović odgovarajući na pitanje kako može uticati na samostalnost institucija Vladina dodjela stanova funkiconerima.

Vujović je najavio inicijativu o provjeri uvećanja imovine funkcionera:

“S obzirom na veliki interes javnosti i samu ulogu koju ima Agencija za sprječavanje korupcije, u njenoj je nadležnosti da provjeri tačnost podataka koje su javni funkcioneri dostavili u svojim imovinskim kartonima, ili nisu dostavili kada je riječ o prijavi uvećanja imovine koja je veća od 5000 eura. Iniciraću kao član Savjeta Agencije da se ispitaju svi navodi koji su se pojavili u medijima izvrši provjeru da li je došlo do kršenja Zakona o sprječavanju korupcije od strane određenih lica koja su od strane medija označeni kao prekršioci zakona”.

Prema objavljenim podacima u crnogorskim medijima, dio funkcionera koji su dobili povoljne kredite ili stan, nisu prijavili uvećanje imovine u imovinskim kartonima.

Među njima je i direktor Agencije za sprječavanje korupcije Sreten Radonjić kome je Vlada odobrila kredit od 40.000 eura. Radonjić je naknadno saopštio da je - pismenim obavještenjem dostavio Agenciji podatke o tome da je krajem decembra 2018. godine zaključio sa Upravom za imovinu ugovor o kreditnim sredstvima za poboljšanje uslova stanovanja, odnosno da je uvećanje imovine prijavljeno.

Situaciju sa direktorom Agencije Sretenom Radonjićem, Vujović je prokomentarisao:

“U konkretnom slučaju, čule su se u javnosti informacije, da i sam direktor Agencije nije prijavio promjenu u svojoj imovini što je bio dužan da uradi, bez obzira što se kasnije čuo i njegov demat i informacija da je on to ipak učinio. Zakonski možda nije došlo do sukoba interesa, ali faktički, ako dobijate nešto od onoga koga treba da kontrolišete, a prvo zahtjevom tražite sredstva, onda ste vi u jednoj vrsti odnosa koji podstiče da ne budete možda kritični i od integriteta kako se od vas to očekivalo. Tako da ovakav sistem prilično negativno utiče na samostalnost u donošenju odluka i integritet koji je potreban u takvim odlukama da postoji”.