Bagatelni stanovi funkcionerima kao državna tajna

Ako ste u Crnoj Gori ministar, poslanik ili sudija, moguće je dobiti stan za 80 odsto nižu cijenu nego što je tržišna, uz to i kredit za čiju otplatu treba izdvojiti svega tridesetak eura mjesečno, što se može vidjeti na osnovu imovinskih kartona dijela funkcionera. Informacija o funkcionerima u Crnoj Gori, kojima je omogućeno da po najnižim mogućim cijenama dođu do stana, predstavlja još jednu u nizu državnih tajni.

Cijene stanova za dio ministara u Vladi Crne Gore, sudija i poslanika čije se mjesečne zarade kreću od 1.500 do 2.600 eura, iznose od 20.000 do 25.000 eura, pri čemu je mjesečna rata u zavisnosti od slučaja od 30 do 100 eura.

U odnosu na tržišnu, cijena funkcionerskih stanova je pet do deset puta niža, u zavisnosti od kvadrature, položaja i dijela Podgorice u kojem se odabrana nekretnina nalazi.

U državi u kojoj prosječna plata iznosi oko 500 eura, na osnovu Uredbe iz 2014. godine, Vlada omogućava dijelu funkcionera da riješe stambeno pitanje pod uslovima kakvi predstavljaju san svakog građanina.

Zaposleni u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi i pravosuđu su u diskriminišućem položaju u odnosu na državne funkcionere, konstatuje predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa, Nenad Rakočević.

Zaposleni su diskriminisani i po pitanju plata i mogućnosti da dođu do stana pod povoljnim uslovima kaže Rakočević.

„Diskriminacija je drastična zbog niskih primanja zaposlenih u upravi i uslova za plaćanje stanova. Funkcioneri koji imaju mnogo veće plate njima je mnogo lakše otplatiti te stanove, pogotovo po uslovima koji u zadnje vrijeme provijava kroz medije. Bukvalno su funkcioneri dobili stanove na poklon“, navodi Rakočević.

Prije desetak dana Radio Slobodna Evropa (RSE) je uputio pitanja Vladi Crne Gore, koja se odnose na kriterijume za dobijanje stanova po privilegovanim uslovima ili povoljnim kreditima. Između ostalog, RSE je pitao - ko su funkcioneri ili predstavnici sudske vlasti, kojima je omogućeno dobijanje stanova po netržišnim uslovima, koliko godišnje Vlada donese takvih odluka, ko odlučuje ko će dobiti najpovoljniji mogući kredit za stan.

RSE odgovore na pitanja iz Vlade još nije dobio.

Istovremeno, dio domaćih medija je objavio, na osnovu uvida u imovinski karton dijela funkiconera, imena nekoliko ministara, poslanika u sudija kojima je omogućeno da u elitnom naselju u Podgorici dođu, na primjer, do stana od 90 kvadrata za 20.000 eura. Neki od tih funkcionera, kako je objavljeno a nije demantovano, već su imali riješeno stambeno pitanje.

Premijer Duško Marković je nedavno ocijenio, odgovarajući na pitanje novinara, da je priča o funkcionerskim stanovima dio negativne kampanje protiv njegove Vlade i kako je rekao uspjeha izvršne vlasti.

„Vezano za funkcionere koji dobijaju stanove s pravom otkupa po povlašćenim cijenama, to su zaposleni koji rade veoma odgovorne poslove i imaju pravo da rješavaju stambena pitanja u skladu sa normativnim aktima koja su definisana. Mislim da ih je u ove dvije godine, koliko se ja sjećam, dobilo svega dvadeset. Dakle, to je dio jedne negativne kampanje i oponiranje svakom uspjehu i naporu Vlade“, riječi su Markovića.

Premijer Marković je naveo broj zaposlenih u javnim i državnim službama koji su do sada riješili stambeno pitanje pod, kako je rekao povoljnim uslovima.

„Od 2016. godine u prosvjeti pod povoljnim uslovima, stambeno pitanje je riješilo 318 zaposlenih, u policiji 717, a riješeno je i za 317 zaposlenih u zdravstvu. Podsjećam i na projekat prisutan već deceniju pomoću koga su do sada 1162 porodična domaćinstva riješila stambeno pitanje“, istakao je Marković.

O uslovima pod kojima radnici u državnim službama mogu da riješe stambeno pitanje, govori predsjednik sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević.

„Uslovi po kojima mogu da dobiju stan radnici ili zaposleni koji pripadaju upravi i pravosuđu, odnosno generalno u Crnoj Gori su strašno loši, prvenstveno zbog malih plata. Samim tim mnogi ne ispunjavaju uslove, kao i zbog prethodne zaduženosti. A nerealna je priča ili san, da radnici dobiju stan po uslovima kako dobijaju funkcioneri. Dakle položaj je drastično diskriminišući, drastična je razlika između funkcionera i običnih radnika na svim nivoima i povodom plata i povodom uslova za rješavanje stambene problematike“, kaže Rakočević.

Osim dijela nevladinih organizacija i dio opozicionih partija pokušava da razbije tajnovitost podataka o dodjeli stanova pod bagatelnim uslovima.

„Nešto tako ne može biti tajna. Ja sam se odlučila da kao poslanica tražim informacije, da vidim da li će dati informacije o dodjelama stanova i kredita. Ukoliko kažu opet da je to tajni podatak ići ćemo prema Upravnom sudu“, kaže Branka Bošnjak, poslanica Demokratskog fronta (DF).

Bošnjak je podnijela inicijativu Ustavnom sudu kojom traži da se proglasi neustavnom odredba prema kojoj se dijelu funkcionera omogućava povoljno rješavanje stambenog pitanja, konstatujući da su ostali građani diskriminisani.

Međutim, prema do sada objavljenim, ali ne i zvanično potvrđenim informacijama, dijelu sudija Ustavnog suda je takođe omogućeno da pod najpovoljnijim uslovima dođe do stana, po istom spornom pravilniku. Da li je to problem?

„Mi smo se odlučili da taj njihov pravilnik stavimo pred Ustavni sud, iako pomalo zvuči apsurdno jer je većina sudija Ustavnog suda baš po tom pravilniku dobila stan. Sve vrijeme se ćutalo na to flagrantno miješanje izvršne vlasti u sudstvo i onda ne možemo očekivati da imamo nezavisno sudstvo“, zaključila je poslanica DF-a, Branka Bošnjak.