Izetbegović: Ni Dodik ni ja nismo gubitnici, našli smo sredinu o NATO

Lider Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović izjavio je da u vezi s odnosom BiH i NATO, u potpisanom sporazumu o formiranju vlasti na nivou BiH nema pobednika, ni gubitnika, jer je nađena sredina.



On je naveo da je Članom 3. Sporazuma o formiranju nove vlasti u BiH, koji su potpisali lideri SDA, SNSD-a i HDZ BiH, definisano da će se u vezi s tim pitanjem raditi po Ustavu i zakonu, kao i po ranijim odlukama Predsedništva BiH.



"Tu je stvar sasvim jasna. BiH je u MAP (Akcioni plan za ulazak u NATO). I rekli smo da će planovi biti dostavljani u Brisel. Da je to na ostalima, koji treba da izrade te planove", rekao je Izetbegović.



On smatra da se mora napraviti kompromis, da treba "redukovati" planova, da bi bili prihvatljivi za sve strane u BiH, ali i za NATO, jer bi svako dalje detaljisanje "zakovalo stvari".



Na pitanje kako komentariše interpretacije u javnosti da su Dodik i on i pobedili i izgubili, Izetbegović je rekao da je očito da su našli neku sredinu.



"Nije moguće da smo obojica pobedili niti izgubili. Opozicija mora nešto da govori. Pogledajte taj Član 3. on je definisan kako sam ga i opisao. Nema govora da sam ja nešto izgubio. Možda nisam sve precizirao", kazao je Izetbegović.



Ocenio je da je "besmisleno" da opozicija u RS - SDS i PDP, optužuje Dodika da je izdajnik u vezi sa stavom o BiH i NATO.



"Mi dalje radimo. Što se tiče opozicije u RS, pa oni su izradili taj plan. Dodik ga može samo prihvatiti redukovanog, besmisleno je da ga optužuju da je izdajnik", ocenio je Izetbegović.



Rekao je da je razgovarao s ambasadorom SAD u BiH, Erikom Nelsonom, o prihvatanju Godišnjeg nacionalnog programa (ANP), koji bi značio aktiviranje MAP-a.



"Bošnjački član Predsedništva BiH Šefik Džaferović i ja smo razgovarali s američkim ambasadorom o ANP, o onome šta im nije bilo jasno. Ja sam im dao objašnjenje koje sam i sada kazao. Oni su zadovoljni i naravno da insistiraju na ANP", naveo je Izetbegović.