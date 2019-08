SAD za dijalog o izbornoj reformi u Crnoj Gori

Stejt department pozvao je sve strane u Crnoj Gori da nastave "da traže put do dijaloga sa vladom o izbornoj reformi".

Skupština Crne Gore je prošle nedelje usvojila izmjene Odluke o formiranju Odbora za reformu izbornog i drugog zakonodavstva, zahvaljujući dogovoru vladajuće koalicije i dijela opozicionih stranaka.

Na pitanje Glasa Amerike da to prokomentariše, iz Stejt departmenta je krajem prošle nedelje saopšteno da su "upoznati sa tim izvještajima i da ostaju angažovani u pogledu tog pitanja".

"Pozdravljamo taj razvoj događaja i pozivamo sve strane da nastave da traže put do dijaloga sa vladom o izbornoj reformi", poručeno je iz Stejt departmenta.

Komentarišući situaciju u Crnoj Gori, izvršni potpredsjednik Atlantskog savjeta Dejmon Vilson rekao je za Glas Amerike da je saglasan sa ocjenama Evropske komisije da je riječ o važnom koraku ka uspostavljanju političkog dijaloga i poručio da on ne vjeruje da je bojkot dobra taktika.

"Mislim da šteti Crnoj Gori, demokratskim institucijama, mislim da šteti samim procesima koje opozicija tvrdi da želi da očuva. Morate da nađete način da osvojite glasove, morate da uđete u izbornu trku. Morate da znate kako da budete manjina u parlamentu i da nadzirete vladu, da skrećete pažnju na stvari koje mogu biti sporne. Nije to lako, pričam često sa prijateljima koji su manjina u američkom Kongresu, nije zabavno, ali to je deo demokratskog procesa. Naši ustavi, iako ima razlika, treba da štite prava manjina. Drago mi je da vidim napredak u Crnoj Gori, želimo da vidimo zrelost demokratskih navika, demokratsku saradnju i demokratske institucije. Za to je potreban kompromis, za kompomis je potrebna hrabrost. Tako da je potrebno doneti teške odluke, pozdravljam odluke u Crnoj Gori, nadam se da ovo nije samo jedan korak napred, već samo jedan od koraka koje će preduzeti da bi institucije fukncionisale na duže staze”, kazao je.

Vilson smatra i da je neophodno ubrzati reformske procese u Crnoj Gori:

“Vidimo konstantan napredak, što i dalje nije dovoljno. Mislim da to nije sjajno, ali jako sam zadovoljan što je Crna Gora članica NATO-a i to osigurava bezbednsot i suverenitet i neku vrstu kišobrana pod kojim možete da preuzmete rizik i pogurate reformske procese. Želim da vidim brze reforme, entuzijazam na celom Zapadnom Balkanu za reforme u društvu. Tako da, primetio sam napredak, nadam se da će se nastaviti u dobrom pravcu, to je evolutivni, ne revolucionarni proces, ali mislim da je sada vreme da se nametnete pred liderima EU kao najbolji đak, da pokažete kako Crna Gora, sa prednošću koju ima kao članica NATO, može odlučno da sprovodi reforme i da pokaže da ne pravi samo mali napredak."

Izvršni potpredsjednik Atlantskog savjeta smatra da Crna Gora ima šansu da bude, kako se izrazio, najbolji đak i da pokaže cijelom regionu kakve mogu biti koristi od odlučnih reformi.