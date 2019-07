Džonson: Spremni smo za pregovore kada EU promeni stav

Britanski premijer Boris Džonson poručio je liderima EU da će sa njima razgovarati o "Bregzitu" kada budu nagovestili da su spremni da promene stav o sporazumu o razlazu, rekao je njegov portparol.



On je dodao da će se Britanija, u protivnom, pripremiti za istupanje iz bloka bez dogovora.



Od kada je stupio na premijersku dužnost, Džonson je razgovarao sa nekoliko lidera EU, ali još nije objavio kada će krenuti u posete u inostranstvu.



"Premijer je predočio evropskim liderima stav da Sporazum o povlačenju sa `bekstopom` nije prošao u parlamentu tri puta. Zato je potrebno da bude promijenjen", rekao je portparol.



On je dodao da će Džonsonu "biti drago da sedne sa njima kada se taj stav promeni".



"On jasno stavlja do znanja svima sa kojima razgovara da to treba da se dogodi", naglasio je portparol britanskog premijera.

Evropski zvaničnici su poručili da nema pregovora o Sporazumu o izlasku Britanije koji je dogovorila bivša premijerka Tereza Mej sa Briselom prošle godine, te da se jedino može razgovarati o političkoj deklaraciji o njihovim budućim odnosima.