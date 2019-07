Bivši premijer Izraela Barak udružio snage s levičarima pred nove izbore

Izraelska levičarska partija Merec ujedinila je snage s novom strankom Demokratskom partijom Izrael koju predvodi bivši izraelski premijer Ehud Barak i jednom bivšom visokom zvaničnicom Laburističke partije pred izbore 17. septembra.

Tako je navedeno u zajedničkom saopštenju tog novog Demokratskog tabora, kako je nazvan, samo nedelju dana pre predstavljanja lista za izbore.



Cilj je da se pređe izborni cenzus jer se mislilo da te dve partije to ne bi same postigle.



Parlamentarni izraelski izbori su već održani u aprilu.



Premijeru Izraela Benjaminu Netanjahuu međutim nije pošlo za rukom da formira vladajuću koaliciju iako je izgledalo da za to ima najviše šansi, imajući u vidu broj poslaničkih mandata koji je osvojio njegov konzervativni Likud, verske i druge desničarske stranke.



U nastojanju da izbegne pokušaj svojih rivala da formiraju vladu Netanjahu je raspustio parlament i prvi put u istoriji Izraela zakazani su drugi izbori u jednoj godini.



Razni Netanjahuovi rivali teže da iskoriste retku mogućnost da ga smene, nastojeći da potisnu na stranu svoje razlike, navodi AP.



Barak je 1999. godine postao premijer i jedini koji je uspeo da pobedi Netanjahua.



On se vratio u politiku u junu ne krijući nameru da smeni Netanjahua pomažući opozicionim snagama da stvore dovoljno veliki blok kako bi uspeli da pobede Likud.



Iako 77-godišnji Barak, bivši komandant izraelske vojske i ministar odbrane, rukovodi tim nastojanjima on neće predvoditi novu listu, već će biti tek na desetom mestu, kako je sam insitirao, i ne čini se da će on biti kandidat da zameni Netanjahua.



Zajedničku listu predvodiće Nican Horovic, novoizabrani lider Mereca, koji ne krije da je gej.



Stav Šafir koja je bila rastuća zvezda u Laburističkoj partiji biće druga.



Laburistička partija je najavila da će se udružiti s malom partijom Gešer i da će se fokusirati na socijalna i ekonomska pitanja.



Demokratski tabor, kako se nagoveštava, fokusiraće se na mirovni proces sa Palestincima kojeg dugo nije bilo u izraelskom političkom diskursu.



Bivša liderka Mereca poslanica Tamar Zandberg je udruživanje pomenutih partija označila "dramatičnim potezom da se ojača levica i značajnim podsticajem pravdi i jednakosti kao alternative korumpiranoj i mesijanskoj desnici".



Barak se pre udruživanja s Merecom izvinio za ubistva 13 arapskih demonstranata u oktobru 2000. godine dok je bio premijer.



Merec se uveliko oslanja na podršku izraelske arapske manjine i jedan istaknuti arapski poslanik je pozvao Baraka da se izvini.



Prethodno je Barak bio na udaru kritika zbog veza sa Džefrijem Epstinom, američkim finansijerom optuženim za seks trafiking.



U prošloj deceniji Barak je dobio dva miliona dolara za istraživanje od Veksner fondacije u čijoj je upravi bio Epstin koji je takodje investirao u start-ap kompaniju čiji je Barak osnivač.



Bivši izraelski premijer je međutim osudio Epstina tvrdeći da je prekinuo sve veze s njim i nastavio da se zalaže da smeni Netanjahua koji je u subotu 20. jula postao premijer Izraela s najdužim stažom.