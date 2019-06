N1: Ne postoji mejl sa direktivom za kampanju protiv Vesića

Regionalna televizija N1 saopštila je da direktor te kuće Jugoslav Ćosić novinarima N1 nikada nije izdao ni usmenu niti pisanu direktivu za kampanju protiv gradskih vlasti i zamenika gradonačelnika.

To je saopšteno nakon što je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio da je imao uvid u interni mejl redakcije, u kojem, kako tvrdi Vesić, Jugoslav Ćosić daje nalog da novinari vode kampanju protiv Vesića.

N1 navodi da Goran Vesić “nastavlja smišljeno da obmanjuje javnost u kampanji koju lično vodi protiv N1”.

“Ukoliko je zamenik gradonačelnika došao u posed regularne i uobičajene e-mail korespodencije između urednika koji planiraju program, pojedinačne priloge i teme i novinara na zadacima, kakva postoji u svakoj televizijskoj redakciji vesti, N1 će Posebnom tužilaštvu za visoko-tehnološki kriminal uputiti zahtev da istraži ko je i na koji način obavio neovlasćeno prisluškivanje i presretanje komunikacija u okviru televizije N1”, navodi se u saopštenju N1.

Vesić je 17. juna na konferenciji za medije optužio N1 za neprofesionalnost i kampanju protiv njega.

"Ja ću danas objaviti mejl koji je vama novinarima poslao vaš urednik Ćosić, gde vas upućuje kako da izveštavate u Ulici 27. marta, pošto sam upravo dobio taj mejl, gde kaže da je Goran Vesić pričao o izveštaju bivšeg direktora BBC-ja koji je ocenio da je izveštavanje N1 neobjektivno, da vi vodite kampanju i tako dalje. To ću danas objaviti pa će se videti koliko je N1 neobjektivan. To što vam je jutros dalo nalog da pravite kampanju oko toga, samo govori o tome koliko ima objektivnog novinarstva kod vas. To nema veze s vama lično, vi dobijate zadatak i to nije sporno, ali naprosto to moram da kažem zbog vaše televizije", rekao je Vesić.

Kako navodi reporter N1, nakon što je Vesić napustio konferenciju, njegova savetnica za medije Maša Radulović, koja je svojevremno bila i deo živog zida koji je sprečavao ulazak predstavnika opozicije u Skupštinu grada, ekipi N1 je uputila niz uvreda, rekavši i da ta televizija ubuduće neće moći da postavlja pitanja na konferencijama za medije zamenika gradonačelnika ukoliko novinari ne pošalju pitanja unapred lično njoj. Ona je rekla da to čine svi drugi novinari, navodi N1.