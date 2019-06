Mostar: Nastavlja se blokada deponije, moguća intervencija policije

Propala je još jedna runda pregovora između gradskih vlasti Mostara i predstavnika građana iz sjevernih, prigradskih područja, o deblokadi gradske deponije Uborak, zbog koje je Mostar već osam dana zatrpan smećem.



Mještani naselja Bijelo Polje i Vrapčići, koji žive uz deponiju Uborak, drže je u blokadi, sprječavajući dovoz smeća, od prošlog ponedjeljka, nakon što je u javnost procurilo da se na deponiju navodno tajno odlaže mulj iz pročistača otpadnih voda u južnoj zoni grada, koji - prema tvrdnjama nevladinih organizacija - sadrži najmanje četiri opasne materije, među kojima je i zabranjeni bojni otrov piralen. Mještani tvrde da se već godinama na tu deponiju ne odlaže jedino predviđeni, kruti, nego i animalni i medicinski otpad.

Nakon višesatnih razgovora u Gradskoj vijećnici Mostara, gradonačelnik Ljubo Bešlić je saopćio da mještani nisu mogli prihvatiti ponudu Grada Mostara, koja uključuje zajednički nastup prema višim organima vlasti radi ispunjenja njihovog glavnog zahtjeva, zatvaranja i uklanjanja deponije.

“Nama ustvari ništa ne ostaje drugo nego ono što je pravna država rekla, a to je da se mora poštovati inspekcijski nalaz Federalne inspekcije, tako da će komunalna poduzeća sigurno morati poštovati to, a kako će se to završiti, ostaje da vidimo”, rekao je Bešlić, ističući kako vjeruje da će prevladati razum građana.



Time je Bešlić indirektno odgovorio na pisanje medija da je policija već spremna djelovati, kako bi se deponija deblokirala od demonstranata. “Mi smo dužni da poštujemo sve ono što je Federalna inspekcija dala i ukoliko se to ne bude moglo ispoštovati, onda vjerovatno ostaje na organima kako se provodi odluka Federalne inspekcije”, dodao je Bešlić.

On je ranije objasnio da u nalazu Federalne inspekcije uz ostalo stoji da se prijem i odlaganje otpada obavi uz prethodnu klasifikaciju, te da je “rok izvršenja odmah”.

Bešlić je ustvrdio i da je “puno politike” umiješano iza zahtjeva građana, s ciljem “da se ništa ne dogovori”. Potkrijepio je to riječima da se postavljaju uslovi, na koje jedinica lokalne samouprave ne može dati nikakav odgovor, aludirajući na zahtjev građana o pronalasku nove lokacije za deponiju.



Bešlić tvrdi da izmještanje deponije zahtijeva promjenu Prostornog plana Federacije BiH, za šta je potrebna odluka Parlamenta FBiH. “I kad kažete, da je uvjet, ‘da ovdje ima Gradsko vijeće mi ne bi bili na ovom sastanku’, onda je to prije svega vrlo jasna poruka političke naravi. Gradsko vijeće i da sjedi ovdje danas, ono ne bi to moglo riješiti”, rekao je Bešlić. Mostar već sedam godina nema Gradsko vijeće, jer lokalni izbori zbog političkih blokada nisu održani od 2008. godine.

Jedan od predstavnika građana, Omer Hujdur izjavio je da su građani odbili svaki pokušaj “upliva” politike. “Naš jedini zahtjev, odbacujemo sve dosadašnje zahtjeve, je jasan datum, jasan rok za zatvaranje i premještanje deponije”, rekao je Hujdur.

Komentirao je i izjavu gradonačelnika da Grad Mostar ne može odlučiti o novoj lokaciji deponije, jer je to nadležnost Parlamenta Federacije BiH. “Po nama je to zakašnjela reakcija. Trebalo je prije razmišljati o tome da ne dođe do ovoga. Ukazivalo se na problem mnogo ranije. Građani to trpe 20 godina. Nije to od danas”, rekao je Hujdur.



U međuvremenu, tokom jutra je iz Javnog preduzeća “Komos”, koje odvozi smeće iz jednog dijela Mostara, potvrđeno da je počeo odvoz smeća sa pretrpanih ulica na lokalnu deponiju u Jablanici, u dogovoru sa tamošnjim komunalnim preduzećem. Međutim, mediji su javili da je tokom dana prebacivanje otpada u Jablanici obustavljeno, zbog pritiska tamošnje javnosti i najava na društvenim mrežama da će stanovnici tog dijela BiH blokirati ceste, ako prevoz smeća iz Mostara bude nastavljen.