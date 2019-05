Ima li opozicija u RS snage da promijeni sebe

Od vidno borbenih opozicionih predstavnika u Republici Srpskoj (RS), poslije oktobarskih opštih izbora u BiH opozicione stranke su sve tiše u svom djelovanju, ocjenjuju analitičari. Konstatuju kako raspad koalicije i ulazak dijela opozicije u entitetsku vlast, kao i sukobi unutar najjače opozicione partije, Srpske demokratske stranke (SDS), u kojoj se čekaju i izbori za novog lidera, te vidljivo javno djelovanje samo nekolicine opozicionara, narušavaju pluralizam u tom bh. entitetu.

Kolumnista Dragan Bursać ističe da je problem opozicije činjenica da je Milorad Dodik sa svojim Savezom nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), kako navodi, ukrao nacionalističku platformu od SDS.

"Zaista ne vidim u srpskom nacionalnom korpusu, šta god to značilo, u RS i Banjaluci nekog ko bi se okrenuo nekoj građanskoj opciji, liberalnoj, nekoj opciji koja će se baviti nadnacionalnim programima. Mislim da bi to takođe bila stepenica za propast u ovakvom stanju habitusa Republike Srpske, tako da je to jedan status kvo. U prevodu, to je jedno mrtvilo koje pogoduje Miloradu Dodiku", komentariše Bursać u izjavi za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Tužbe za klevetu, pored unutarstranačkog pospremanja, mogle biti jedan od bitnih razloga zašto su opozicionari zaćutali, mišljenja je novinar iz Banjaluke Milorad Labus.

"Mislim da su pojedinci iz opozicije potpuno zatrpani tužbama za klevetu koje su protiv njih podnošene i polako već ti sudski epilozi otvaraju oči opozicionarima da postoji mogućnost da će biti sankcionisani za ono što govore. Ja sada ne bih ulazio u to da li sud ispravno odlučuje i da li su te presude tačne ili netačne", kaže Labus za RSE.

"I treća stvar zbog čega mislim da je opozicija utišana", nastavlja Labus, "jeste činjenica da se na proteklim događajima u Banjaluci koji su trajali oko godinu dana (prim.aut. protesti građana i grupe 'Pravda za Davida') opozicija, da tako kažem, izmorila".

"Na neki način kada je završila svoje podržavanje jedne grupacije u Banjaluci, da se ispostavilo da je vlast rekla da su zloupotrijebili tu grupu, a na kraju je i ta grupa rekla da su ih oni zloupotrijebili, tako da mislim da se opozicija sada u jednom trenutku nalazi tamo gdje ni sama ne zna gdje pripada, kome pripada i u kojem pravcu bi, da kažem kritikovala, ako ništa drugo", smatra Labus.

Bivši opozicioni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Adam Šukalo, koji je do izbora bio jedan od najvatrenijih opozicionih aktivista i kritičar vlasti, danas se potpuno povukao iz političkog života. Sa jedne strane kaže da se povukao zbog lošeg izbornog sistema, jer ni pored osvojenih više od 20 .000 glasova nije izabran u Parlament Bosne i Hercegovine. Na odluku da odustane od politike, za RSE navodi da je uticalo i razočarenje u kolege iz opozicije.

"Prvo, ja sam se povukao iz politike i ne komentarišem više ta politička dešavanja, ni poziciju ni opoziciju. U principu, na tu vašu temu, što se tiče preporuka opoziciji, šta je trebalo raditi, sve sam u periodu dok sam bio aktivan već dao. Međutim, moje sugestije i prijedlozi i u predizbornoj fazi, godinu dana prije izbora i postizbornoj fazi nisu poslušane, tako da nemam više šta da komentarišem niti želim da bilo kakve savjete upućujem", poručio je Šukalo.

Mektić: Kupovina ljudi

Problema u opoziciji svjestan je i funkcioner SDS-a Dragan Mektić, za koga analitičari ističu da je jedan od rijetkih aktivnih predstavnika opozicije.

"Ja se slažem dobrim dijelom sa tom konstatacijom da je opozicija, ajd' da kažem, totalno neorganizovana, nesinhronizovana, neefikasna, ali mislim da je to prije svega došlo zato što je već ova pozicija deset i više godina, zloupotrebljavajući medije i sve državne resurse, strahovito satanizuje opoziciju etiketirajući je, da kažem tako, na najgore moguće načine, u smislu da je opozicija izdajnička, da je protiv interesa Republike Srpske, da je zavrbovana od stranih obavještajnih službi, onda smišljajući razne spinove za određen broj ključnih ljudi", kaće Mektić za RSE.

"Na kraju da kažem", dodaje, "da je ova pozicija, koristeći državne resurse i novac kupila određeni broj ljudi u opoziciji samo da bi napravila takvo stanje kakvo je napravila u RS."

Na pitanje RSE šta je, onda, mogućnost za opoziciju, Mektić odgovara:

"Mogućnost je samo da opozicija, zbog čitave te jedne situacije, jer je ovdje stvarno narod apsolutno i u potpunosti nezadovoljan, u nekoj vrsti straha, nekoj vrsti depresije. I u čitavoj toj frustriranosti, narod je našao izlaz da bježi odavde."

"Ovdje je, naglašava Mektić dalje, "samo način da opozicija nekako pridobije narod, osiromašeni, opljačkani i ojađeni, uz sebe, da opozicija bude hrabrija, da artikuliše na jedan nedvosmislen način svoje programe i platforme i za to dobije podršku naroda".

"A vi u principu znate kako se borite protiv režima i totalitarnih sistema. Nijedan totalitarni sistem i diktatorski nije pao sam od sebe. Morate imati masu nezadovoljnog naroda, da se opozicija stavi na čelo, ne samo kao opozicija, već da se zaštite osnovna ljudska i demokratska prava tog naroda", zaključuje.

Političko recikliranje

Iako je trenutno stanje štetno po pluralizam u Republici Srpskoj, komunikolog Mladen Bubonjić ističe da se iz svega može očekivati nastanak novih opozicionih snaga sa drugačijom vizijom djelovanja.

"Možda iz ovog izađe novi program, novi ideal uopšte, ne samo politički formalni aspekt, nego ideal oko koga će se određene opozicione grupe ili pojedinci ujediniti. Neki suštinski novi program koji bi značajno doprinio društvenoj a ne samo političkoj promjeni, jer politička promjena znači samo da se mijenjaju stranke na vlasti i opoziciji. Za društvenom promjenom naše društvo vapi Za sada toga nema", ocjenjuje Bubonjić.

Prema njegovim riječima, problem opozicije je "što ne mogu da animiraju apstinente".

"To je taj suštinski problem, zato što nemaju ideje inovativne, već samo prepakuju, recikliraju. Ako uspiju u tome, a može se desiti da se izrodi to, i da te mlađe snage preuzmu opoziciono djelovanje, naprave nešto inovativno, suštinski društveno, ako narod prepozna to, onda bi se moglo desiti. Nažalost, mislim da to u skorije vrijeme neće desiti", poruka je Bubonjića.

Dragan Bursać, pak, smatra da je budućnost opozicije u tome da se ideološki odvoji od vladajućih stranaka u Republici Srpskoj. Prava opozicija u Republici Srpskoj, kaže, bi trebala biti "nešto što je imanentno opoziciji, a to je da ima drugi i drugačiji politički program od SNSD-a".

"Ako ćete vi kritikovati SNSD zato što ne radi dobro, a u suštini ste, više ili manje, jednako privoljeni takvom programu u većini stranki, onda ništa ne dobijate. Onda ste zapravo jedan NGO korektor koji, otprilike, pita se koliko i trinaesta rupa na svirali. Hoću da kažem, ukoliko bi se stvorila opozicija u RS, prava istinska, ona bi morala imati ideološki drugačiji predznak od predznaka SNSD-a sasvim sigurno", konstatuje Bursać.

Milorad Labus je, pak, stava da će se u narednom periodu tek vidjeti ko će zapravo činiti opoziciju u RS.

"Ja kada bih se kladio na nekoj političkoj kladionici kako će u budućnosti izgledati opozicija u RS, ne bih se kladio da će sadašnja opozicija biti u opoziciji. Prije bih se kladio da će fragmenti sadašnje vlasti postati opozicija, a da će sadašnja opozicija postati dio vlasti", zaključuje Labus.

Opoziciono djelovanje u Republici Srpskoj još od 2006. godine, prema ocjeni sagovornika, nije bilo slabije definisano, a upitno je da li će se nešto bitnije promijeniti i do narednih opštih izbora 2022. godine.