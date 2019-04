Tramp: Sankcije Severnoj Koreji ostaju

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je tokom razgovora sa južnokorejskim predsednikom Mun Džae Inom da će zadržati sankcije Severnoj Koreji.



On je na sastanku u Ovalnoj kancelariji u Vašingtonu ostavio mogućnost trećeg samita sa liderom Sjeverne Koreje Kim Džong Unom, ali nije pomenuo da li su njih dvojica nedavno razgovarali.



Tramp je novinarima nakon sastanka rekao da su on i Mun razgovarali o "određenim humanitarnim stvarima" i o mogućnosti pomoći hranom Severnoj Koreji.



Govoreći o sankcijama Pjongjangu, Tramp je naglasio da Vašington uvek može da ih pooštri, ali da on to ne želi sada da uradi.



Mun je istakao da samit Trampa i Kima u Hanoju ne vidi kao neuspeh, već kao deo dužeg procesa sa Severnom Korejom.



On je rekao da je saglasan sa Trampom u vezi sa konačnim ciljem potpune denuklearizacije Sjevenre Koreje.

"Važan zadatak koji sada imamo jeste da održimo dijalog i da međunarodnoj zajednici pokažemo pozitivne izglede da će u bliskoj budućnosti biti održan treći samit SAD i Sjeverne Koreje", dodao je Mun.



Samit dvojice lidera u Hanoju krajem februara prekinut je, nakon što je Kim odbacio potpunu denuklearizaciju jer je Tramp odbio da delimično ukine sankcije Pjongjangu.